港报社评：平常心看待国歌法，立法毋须钻牛角尖--明报11月2日

人大常委会将于本周通过决议案，把新近通过的《国歌法》纳入《基本法》附件三，由本港立法实施，任何人在公众场合蓄意侮辱国歌，将面临刑事责任。有人主张从严立法，甚至应该有追溯力，亦有人罗列种种假设情况，质疑具体执法可行性。《国歌法》本地立法应该以平常心看待，既要维护国家尊严，亦要保障港人基本自由，毋须照搬内地条文，宽紧视乎社会实际情况，不应随便违背本港法律一贯原则，亦没必要钻牛角尖，自己吓自己。

9月初全国人大常委会通过《国歌法》，规定在公共场合故意窜改国歌歌词曲谱、以歪曲贬损方式奏唱国歌，又或以其他方式侮辱国歌，均属违法。根据内地最新提出的刑法修正草案，侮辱国歌情节严重者，可处以3年以下有期徒刑。人大常委会提到，近年香港发生一些不尊重国歌的事件，挑战「一国两制」原则和社会价值底线，由特区政府自行立法实施《国歌法》，具有迫切和现实重要意义。

过去数年，部分港人仇视内地情绪升温，有人头脑发热，失去分寸。上月港队对马来西亚的亚洲盃外围赛，有球迷嘘国歌，日前亚洲足协向香港足总发出严厉警告，如有再犯将被重罚，包括闭门作赛。国旗国歌是一个国家及其人民的象征，尊重所有国家的国旗国歌，是基本国际礼仪，可是一小撮本港球迷一而再在国际赛事蓄意侮辱国歌，有人还以不文手势挑衅，自以为「好好玩」，将尊重别人的文明精神抛诸脑后，不管搬出何等冠冕堂皇的政治藉口，都是说不过去。

有本地论者认为，《国歌法》「治标不治本」，未有正视嘘国歌的「深层政治原因」。没有人会天真以为，透过法律手段可以加强国民身分认同，侮辱国歌背后所反映的当然是政治问题，不过《国歌法》本地立法的最大作用，就是划出清晰底线，说明什么行为是不能接受，人大常委会亦明言，目标是透过引入《国歌法》有效防止和处理相关行为。治本困难，不代表毋须治标。

《国歌法》本地立法，港人最关心不外两点，一是立法从宽还是从严，一是法例会否有追溯力。香港奉行一国两制，与内地有别，没必要亦没可能照搬内地《国歌法》。本港已有《国旗及国徽条例》，任何人公开故意侮辱国旗国徽，即属犯法，最高可判罚款5万元及监禁3年。有关法规可以作为《国歌法》的参考准绳。

当然，国歌有声无形，与国旗国徽有形有体不同，立法具体技术细节需要小心处理，惟也不必钻牛角尖，失却平常心。有论者对立法心存忧虑，提出种种假设情景，诸如大球场内奏唱国歌，仍在门外排队买票人士应该如何反应；如果食肆内电视机响起国歌歌声，食客是否要「肃立」等等，担心市民随时「误堕法网」。然而就算再完备的法例，都很难穷尽所有特殊情况，总有灰色地带，如何根据合情合理判案，体现法例精神，正是法官的职责。

本港拥有值得信赖的司法制度，只要法律条文不至于太过粗疏，没有理由怀疑法庭不懂得合理判别何谓「蓄意」、何谓「侮辱行为」。有人关注球场群众集体侮辱国歌，场面混乱难以执法，质疑法例现实操作可行性，然而只要《国歌法》条文写得清晰，理论上警方可以利用电视片段或手机影片作为呈堂证据，作出拘捕检控，一如处理旺角暴乱案件般，若有人认为做法儿戏，日后大可在法庭上力陈己见，交由法官定断，毋须现在便越俎代庖。

另外，也有人主张《国歌法》本地立法应该有追溯力，以收即时阻吓作用，然而这亦非平常心处理。本港奉行普通法，刑事法例并无追溯期，现在罚则细节尚未清楚规定，设定追溯权有欠公道。虽然人大作为全国最高权力机关，有权规定《国歌法》有追溯力，惟此举势必打击港人对一国两制的信心，对香港肯定不是好事。

有港区人大代表透露，人大常委会的决议案未有提及追溯期，若然属实，无疑可以令香港社会暂舒一口气，亦反映中央明白兹事体大，不希望用上这一套。然而如果在本地立法空窗期内，一小撮滋事分子仍然漠视社会利益，变本加厉侮辱国歌挑衅，主张设立追溯期的声音有可能愈益高涨。本港有小撮人存心挑起矛盾，煽动香港与内地对立，实际是将香港逼入死角，各界有必要表明立场严厉谴责，维护香港利益。（完）

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