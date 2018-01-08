港报社评：库房大水浸，善用公帑破瓶颈--经济日报1月8日

财政司司长陈茂波昨通过网志做预期管理，指本财政年度首8个月录得综合盈余572亿元，远超原先预测的163亿元，并表示会平衡投资未来、增加经常性开支与短期纾缓措施，而非只谋取一时掌声。

财爷确需作预期管理，因今年财政盈余将相当庞大，大有可能超过去年的1,100多亿元，此有三大原因，分别是全年经济增长可能达3.7%，高于预算案原估计的2至3%；卖地收入相当理想外，发展商亦纷补地价转土地用途；股市楼价不但创新高，且成交额都大增，印花税猪笼入水。

在库房破纪录水浸下，财爷要做好本份善用公帑，确须慎思。

其一，突破提升民生的瓶颈。政府经常性开支在过去6年累增逾41%，但市民多方面怨言都有增没减，实情确并不理想，例如公立医院愈益超负荷，港府虽已预留2,000亿元扩建、重建公营医院，但只能增加约5,000张病床，距离智库组织推算的要增加1.6万张病床甚远。又如政府虽重视房策，但商住土地供应与库存、公营房屋都不敷所需。港府有需要增设医院、拨资填海、发展棕地等，突破困顿，并有适当配套，努力减少事倍功半的情况。

其二，经济获较理想增长，是市民的共同努力，市民应获分享成果。除了一些纾困措施外，中产税负重、福利少，应有恰当的退税，政府更可考虑有新思维，例如是否由退税设金额上限，改为设比例上限，让多缴税者能多退税。

其三，本港经济的好景能维持多久，一定程度视乎政府政策能否协助提升生产力与竞争力，现届政府已表示重视创新科技，以8个方面如增加研发资源等措施推动，例如智慧城市、金融科技、生物医药等范畴，惟业界仍忧心助力不足，如港府的「智慧城市蓝图」被评为过于保守、政策力度不足。财爷能否藉着预算案的资源投入、规划与配套，为港人描绘出具说服力的经济发展蓝图？

预算案从来不应只是数簿，现任财爷去年初才走马上任，下月尾公布的预算案，才真正显示其功夫。（完）

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