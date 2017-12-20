港报社评：庙宇要向善信负责，财政透明度须提高--明报12月20日

本港华人庙宇众多，部分寺院收入丰厚，资产数以亿元计，可是财政透明度严重不足，帐目不清不楚，管理乱象频生，捐款用途为何，善信蒙在鼓里。由前年大埔定慧寺帐目混乱风波，到近日围绕大屿山宝莲寺的种种财务疑窦，均显示当局有必要加强监管寺院道观，宗教团体亦有责任以行动取信于公众，证明财务操作有规有矩，一切都是在阳光下进行。

全港寺院道观多达600间，当中约350间有向民政局辖下的华人庙宇委员会注册。它们享有慈善团体地位，豁免缴税，政府规管亦甚为宽松。超过250间位于私人土地的庙宇，由于没有注册，自然不受规管，至于注册庙宇大都是自行管理帐目，政府甚少过问，《税务条例》亦没有强制慈善团体披露财务状况。本港庙宇规模不一，部分寺院道观收入可以相当可观。以啬色园黄大仙祠为例，一年收入高达3.6亿元，至于宝莲寺的年收入亦达到1.4亿元，盈余直逼5000万元，若论资产规模更胜啬色园黄大仙祠，净值接近14亿元。

本港寺院道观的财政来源，主要来自善信捐款，以及经营斋菜、售卖纪念品及法事仪式等收入，然而寺庙住持如何运用捐款收入，没有透明度可言，衍生不少问题。有近百年历史的大埔定慧寺，由于管理不善，工程烂尾，寺院欠债数百万元，其后更闹出「非法经营骨灰龛」、「信众捐款遭挪用」等丑闻和指控，帐目混乱一塌糊涂，上月高院终于颁下清盘令，由临时清盘人接管寺院，与政府人员合力查帐，追查捐款下落。

近日宝莲寺一些财务操作安排，也令信众和市民感到疑惑。寺方旗下有一间名为「宝莲禅寺（法事）有限公司」的担保公司，处理法事收入，多年来收入稳定，可是财务报告显示，2016年该公司已变相停止运作，逾千万元现金存款亦被提走。差不多同一时间，有宝莲寺高层成立一间名为「梵呗和音」的私人公司，有迹象显示，「梵呗和音」的业务收入，和宝莲寺的法事和法会活动有关系，根据内部文件，「梵呗和音」有向最少5名宝莲寺现任董事发放顾问费。

宝莲寺是豁免缴税的慈善机构，理论上董事不得收取董事袍金；个别董事利用职权身分，收取其他公司顾问费，如果未获宝莲寺董事局批准，亦有违法之嫌。市民和信众都想知道现在寺方如何处理法事收入，以及部分董事收取顾问费用，是否符合规定，希望寺方能够公开详细解说，释除疑虑。宝莲寺的殡仪法事收费，规定只收现金，又不会发出任何单据，做法亦令市民觉得奇怪。虽然寺方强调，只收现金是方便封红包给法师，不过观乎其他寺庙做法，接受支票付款提供收据，理应不会影响日常运作。不开单据只收现金，容易衍生财政流弊，甚至令「有心人」有机会隐瞒大笔收入，容易招惹猜疑。宝莲寺不妨参考其他寺庙做法，避免瓜田李下。

21世纪现代社会，不食人间烟火相当困难，不管是出家人还是得道之士亦然，可是宗教团体始终应该与商业牟利行为保持距离，向金钱诱惑说不，避免有太多瓜葛。当古老的法事费香油钱，与现代化财技结合起来，有可能形成「财政黑洞」，成为腐化温牀。近年宗教团体帐目问题屡惹关注，不独华人庙宇，部分「洋教会」也有同类风波， 政府必须加强监察，堵塞现有监管漏洞。

今年中，审计署发表报告，质疑华人庙宇委员会规管不力，个别庙宇管理问题拖拉10年仍未解决，部分受管庙宇没有提交帐目和行政报告，帐目不清不楚，有庙宇员工薪金支出30万元，膳食开支却接近38万元。当局实有必要检讨《华人庙宇条例》，要求庙宇公开财政状况，交代各项收支详情及善款去向，并在官方网页上载简易版财务报告以便阅览，提高营运透明度，防止滥用善款。宗教旨在导人向善，不少市民捐香油做法事，一心为善积福，寺院庙宇高举宗教名义，一边得享免税优惠，一边收取善信捐款，实有责任让外界知悉，捐款收益并非落入小撮人的口袋当中。

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