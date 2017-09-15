港报社评：废纸危机迫在眉睫，转型升级化危为机--明报9月15日

内地收紧回收物料进口政策，向「洋垃圾」说不，逾千家厂商违规遭整顿，引发连锁效应，本港部分回收商无法向内地输出废纸，打算罢市停收废纸一星期。今次「废纸危机」暴露本港回收业界过度依赖出口，既缺乏循环再造业，也无法追上愈来愈严格的国际回收标准，政府对回收业支援不足，亦缺乏长远规划。本港回收业界必须奋发自强，不能指望继续充当「垃圾中转站」角色，政府亦应制订全面政策，完善整个废物收集及回收系统，同时积极协助业界转型升级。

中国是全球最大的垃圾进口国，接收全球56%垃圾，虽然有部分可以回收再造「变废为宝」，然而更多是有毒污染物，严重破坏环境，危害民众健康。近年内地部门多次推出新措施，打击洋垃圾进口。今年7月，国务院颁令由年底起不再接收废塑胶、未经分类废纸等24种固体废弃物，即坊间戏称的「廿四味」，同时查处数以百计违规回收公司，部分厂商停业不再采购废纸，与它们有生意来往的本港回收商自然首当其冲。2015年本港回收89.6万公吨废纸，平均每天2450公吨，全部出口作循环再造，当中九成输往内地。今次废纸回收商罢市一周，最大目的就是争取政府出手协助。

尽管今次废纸危机的主因，是内地整治业界违法行为，其实本地业界面临的考验，早晚都会到来，估计这次冲击最终将有不少小型回收商被淘汰。废纸有价有市，回收率一向高企，前年达到52%，总值12.4亿元，任由大量可以循环再造的废纸送到堆填区弃置，既浪费资源，亦加重堆填区压力，特区政府和本地废纸业界确有需要思考如何化危为机。

本港回收业一直不思进取，无论是物料分类、处理和循环再造都做得不足，回收得来废物大都输往内地，大量「洋垃圾」也是经由香港转口内地。过去内地环保意识不足，执法不严，加上全球原材料价格高企，这盘「洋垃圾中转站」生意当然有利可图，可是现今中国和不少发展中国家已非吴下阿蒙，不愿再充当发达世界弃置废物的垃圾场，提高回收物料要求标准已成为大趋势，然而本港部分回收商仍停留在「打包」层次，未有仔细区分处理循环再用物料。业界眼前问题，不是如何在东南亚寻找新的出口对象，取代内地市场，又或要求特区政府向中央争取订立专为港澳地区而设的入口配额，而是必须提升回收物料质素，若不设法追上国际标准，长远实难继续生存。

本地回收业需要自强自救，政府亦应全力协助回收商升级转型，提升循环再造能力，纾缓废物处理的压力。因应今次内地收紧回收政策，政府提出尽量善用回收基金支援业界，包括公布两项新资助计划，预留数千万港元，鼓励回收商购买回收压缩车和处理废塑胶机器。有关措施方向正确，惟是否足以协助业界克服难题，仍是一大疑问。特区政府必须有一套通盘策略，完善整个废物收集及回收系统，不应受不干预市场的意识形态束缚。

当市场失效，政府就应该积极介入，补其不足。有官员提出政府长远可介入一些业界认为无利可图的废料回收环节，不应未经详细讨论便视为「与民争利」、「扼杀中小企生存空间」。监于目前废塑胶有价无市，回收率仅得一成，政府打算明年推行「中央收集废胶樽」制度，以免大量废塑胶运往堆填区，做法有其必要。与此同时，政府亦应积极推动循环再造业发展，支持兴建回收再造厂，处理本地废纸废胶，减少回收业界对出口的依赖。重新引入造纸厂，收集废纸循环再造，是一个值得认真考虑的选项。

目前不少国家及地区都有补贴回收业，特别是针对一些处理低价值回收品的公司，特区政府可以借监，配合垃圾征费等措施多管齐下，一边推动回收分类， 一边鼓励全民减废。有调查显示，不少市民并未善用路边回收箱，也未必习惯清洗胶樽去除樽盖以便回收，可回收物料遭错误分类，更是屡见不鲜。政府有需要加强乾净回收的宣传教育，提高市民的环保意识。环保局勿停留在做门面工夫，要多做实事，一件、一件落实推进，环保事业才会看到成绩，而非「只见身郁，唔见米熟」。（完）

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