港报社评：建设智慧城市，需要自下而上--明报2月2日

香港创科发展落后，智慧城市建设远较区内其他先进城市为慢。现届政府投放数以亿元计资金，希望急起直追，一些试点项目陆续出炉，然而给予市民的观感，却是雷声大雨点小，一些支援初创企业的措施，要么尚未到位，要么搔不着痒处。建设智慧城市推动创科发展，官方须与民间紧密配合，发挥协同效应，不能各有各搞，只靠政府自上而下规划，容易闭门造车。当局需要思考如何推动公私营协作，吸纳民间和用家声音，为智慧城市建设注入自下而上的动力。

建设智慧城市是行政长官林郑月娥的施政重点。去年底政府公布《香港智慧城市蓝图》（下称《蓝图》），列出逾70项措施，涵盖交通、环境等多个范畴。创科局长杨伟雄表示，希望将创新、科技、数据3种元素注入城市管理，5年后为本港建立一套智慧城市发展的基建和系统，惟坊间却有不少声音质疑《蓝图》「保守」和「欠缺远见」。

推动创科，需要资金、人才和政策，问题是特区政府习惯做保守的把关人，却不习惯做进取的推动者，初创业界与政府的关系犹如「急惊风」与「慢郎中」，这种情况必然窒碍智慧城市建设。《施政报告》提出投放7亿元，率先展开3项智慧城市项目，包括革新电子政府系统、数码个人身分（eID）和智慧灯柱，说政府完全没有加快步伐，也许未必公道，然而速度仍嫌太慢。迄今当局未能拿出令人眼前一亮的变革创新，市民也未觉得政府有雷厉风行的气魄。

以近日路政署推出的「长者拍卡延长绿灯」试验计划为例，新加坡政府早于7年前已推出。前年初特区政府提出引入这项「窝心体贴」设施，依样画葫芦不应有太高难度，未料等了两年才有着落，最令市民吃惊是每个智能装置成本高达50万元。署方并未交代造价为何如此昂贵，倘若未能控制成本，难免妨碍装置普及。又例如智慧灯柱，早在2012年，西班牙巴塞隆拿已引入有关设备，为市民提供免费Wi-Fi热点，芝加哥的智慧灯柱更可收集环境、人流、车流等实时数据，并免费开放予创科企业开发应用。政府借监其他城市经验，理应可以加快进度，等到明年底才推出大型试行计划，在400支灯柱加装相关配件，未免教人望穿秋水。

建设智慧城市，首要是有大量开放数据；有了数据，创科企业才能一展所长。智慧灯柱是蒐集即时数据的基本步，政府既然要追落后，就应快马加鞭，不应让创科企业久等。政府还应该「开放灯柱」，让其他企业可以将各式感应器放上去，促进更多创新应用。政府以5年内搞好「智慧城市基建」为己任，可是要真正令香港成为一个智慧城市，不仅需要基建硬件，更需要民间创新活力。政府必须一边拆墙松绑，加快开放数据、减少过时法规束缚，一边思考如何深化官民合作，发挥协同效应。各有各搞，协调不足，互不了解，只会事倍功半。

智慧城市应该是一个「有机体」，能够不断自我进化完善，藉以满足市民不断变化的需要，单靠官僚主导自上而下建设，容易保守因循，不可能追上科技发展步伐，必须有民间积极参与，自下而上构建。以台北为例，当地市政府两年前成立「台北智慧城市专案办公室」（PMO），成员主要来自民间，负责促进官民沟通，刺激政府内部创新思维，打破官僚保守思维。至于内地城市发展创科，虽然政府扮演了不少促进角色，惟活力泉源还是靠民间企业活力，很多时都是待市场先有产品、竞争者做到一定规模后，政府才会介入，研究是否需要监管，让市场稳定健康发展。

反观本港智慧城市和创科发展，自上而下色彩仍然太浓。创科局成立的「智慧城市办公室」，由政务官领导，虽然《蓝图》有提及公私营协作，惟未有吸纳民间声音的具体细节。特区政府不见得到有新加坡当局雷厉风行的执行能力，实有需要加强借助民间力量。

政府为了鼓励初创企业发展，提出不少措施，诸如改革采购制度加入创科要求，以及成立创科配对基金、向创科企业提供税务优惠等，可是很多措施仍未知何时落实，又或执行起来成效不彰，未成气候。对于业界来说，融资困难是阻碍创科发展最大问题，去年政府成立的创科生活基金，申请过程限制甚多，迄今获批宗数屈指可数；前年初政府提出成立「创科创投基金」，事隔一年半后才接受本地或海外风险投资基金申请，有业界人士担心，日后基金投入运作后，繁文褥节也可能令不少人却步。凡此种种均突显当局缓不济急，也不了解创科业界难处， 必须尽快检讨。

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