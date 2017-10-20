港报社评：开会是责任非“恩赐”，市民看厌流会闹剧--明报10月20日

立法会新年度会期开始不足两周便出现流会，泛民因为议事规则和高铁「一地两检」方案，与建制派和政府再起烽烟，政治和风瞥然消失，如此开局绝非好兆头。有泛民议员声言要抗争到明年3月立法会补选，令人担心议会可能继续瘫痪下去。议员开会是基本责任，可是现在竟然变成议员的「恩赐」，不管有何冠冕堂煌理由，都难以自圆其说。议员薪酬愈来愈高， 议事水平却今不如昔，斗气取代议事，市民早感厌烦，各派责任难逃，还请一众「尊贵议员」静思加入议会所为何事，究竟是为民请命还是政治斗争为先。

政府提出休会待续议案，押后审议《印花税修订条例草案》，以便尽快讨论高铁「一地两检」方案，待立法会通过无约束力动议后，正式启动「三步走」安排，惟泛民不满政府没有采取公众谘询程序，临时调动议程「打尖」，一天内先后十多次要求点算法定人数，最终休会待续议案通过，之后大会便因为法定人数不足流会。泛民与建制派互相指摘，并继续就修改议事规则问题争拗，双方侃侃而谈，说穿了不过是「你做初一我做十五」，看在市民眼里，只是一出令人厌烦却又没完没了的闹剧。

每次立法会流会，泛民建制议员总是说得大义凛然，强调错不在己，背后是否各有私利盘算，市民心里明白。对泛民来说，「一地两检」是动员支持者、维持政治张力的议题，有可能延续至明年补选，不会轻易放过；对建制派而言，既然休会待续议案已通过，任务完成，提早散场不成问题。议事堂终日蜩螗沸羹，论断谁是谁非，已变成「有鸡先还是蛋先」的问题。从泛民角度看，今次是建制阵营出手在先，趁着非建制派6名议员失去议席，乘人之危修改议事规则，至于政府调动议程，则是「霸王硬上弓」，为了推动「一地两检」牺牲民生事项。可是从建制派角度看，过去泛民滥用拉布损害民生，早应修改议事规则遏制，现在泛民出于意识形态阻挠一地两检，还批评政府牺牲民生，是贼喊捉贼。

高铁明年第三季通车，按照「三步走」安排，政府需要在12月人大常委会开会前，提呈人大授权落实「一地两检」，一旦误了人大会期，就要等到明年2月，届时内地两会召开在即，加上立法会补选快将来临，选举操作势必激烈。政府为免夜长梦多，调动议程无可厚非。根据议事规则，政府毋须事前预告，便可提出休会待续动议，抽起议程。今次政府特意提前两天预告，以示「尊重立法会」，惟真正问题是泛民坚决反对「一地两检」方案，却又无力否决议案，不管政府如何表达尊重，泛民也不会领情。泛民批评政府「不尊重议会」，必须用尽一切方法表达最强烈不满，不惜制造流会，不过是包装政治斗争的托辞。

「一地两检」争拗反映的是意识形态分歧，议事规则争拗则把泛民和建制派「有权用尽」的思维表露无遗。放眼世界各地议会，少数派都会用拉布手段，各地议会亦有制约措施，确保运作，惟香港立法会并没有多少机制约束拉布。建制派议员表示，反对拉布是他们的竞选承诺，推动修改议事规则是「找数」，可是部分修订内容，却跟阻止拉布没有直接关系，最明显是将呈请书门槛由20人增至35人，变相阻止泛民议员提交呈请成立专责委员会。泛民抨击建制派乘人之危，有权用尽，可以理解。不过一直以来泛民何尝不是有权用尽，为求达到目标用尽每寸政治空间。在建制派眼中，现在不过是以彼之道还治彼身。

针对建制派打算补选前修改议事规则，泛民先发制人突袭，绕过议事规则委员会，直接向立法会大会提出34项修改。早前建制派提出修改财委会议事程序，泛民强调必须先交议事规则委员会讨论，才符合「应有程序」。无论现在泛民如何高呼「非常时期需要非常方法」，肯定是「今天的我打倒昨天的我」，平日高高举起的「程序公义」，在政治斗争时可以轻轻放下。有泛民议员指出，议事规则没有禁止将修订马上提交大会，背后逻辑一样是有权用尽。当泛民建制均认定，「我见缝钻隙是理直气壮，你见缝钻隙是卑鄙邪恶」，结果必然是斗打茅波，礼崩乐坏。

本港选举制度，议员只需取悦小撮死忠拥趸已足以跻身议会，只要支持者高兴，不管在议事堂如何茅招尽出，牺牲社会利益，也没有相干。升斗小民全部看在眼里，只能叹句惨不忍睹。议员每月薪津十多万元，开会是职责所在，一谈不拢就采取玉石俱焚手段，制造流会，只会令一般市民愈益反感，还请议员以社会福祉为念，临崖勒马，勿逼市民未来半年继续再看这些议事堂烂戏，还要给一众「演员」奉上大笔公帑，勿再荒谬了。

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