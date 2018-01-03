港报社评：开放粉岭高球场，打造绿色新地标--明报1月3日

占地170公顷的粉岭高球场，租约将于2020年到期，政府有意采用「暂缓安排」方式，让香港高尔夫球会暂时继续租用，直至土地供应和契约政策检讨有定论为止。有关做法本来无可厚非，不过「暂缓安排」必须合情合理，避免予人「特事特办」优待权贵之感。粉岭高球场长期俨如「富人俱乐部」，大多数市民难以享用，令普罗大众积累怨气，折射社会深层矛盾，衍生仇富情绪。粉岭高球场是否一定要用来建屋，可以从长计议，惟政府有责任确保粉岭高球场真正开放给一般市民，目前的租用模式，必须显著改变。

私人游乐场地契约政策检讨拖拉多年，终于渐见眉目，预料政府将于今年稍后向立法会提交报告，并作公众谘询，最快下半年推出具体方案。不少人质疑，数以十万计市民急需公营房屋和私楼安居，政府官员也经常将土地供应不足挂在嘴边，可是却继续将百公顷计土地，廉价租予私人会所，有违公义，于理不合。以粉岭高球场为例，香港高尔夫球会一年缴纳地租差饷约640万元，就可租用这幅面积相当于9个维园的土地，让2600多名会员享用。理论上，普通市民平日也可入内「打波」，可是租场费用绝不便宜，至于高球会会籍之贵，更令市民觉得在粉岭高球场打波，是权贵专利。

全港有67幅私人游乐场地，当中4份契约将于4年内到期，粉岭高尔夫球场是其中之一。香港社会贫富悬殊恶化，粉岭高球场已成为社会不公平的象征，无论政府如何解说，都很难令公众觉得契约安排并非满足一小撮人。市民期望政府把握今次机会，改变租约条款，甚或收回土地另作他用，民意相当清晰，政府不能视若无睹，继续沿袭现有契约，按照现有租约条款，以长达21年的契约年期续租。

监于土地供应小组将讨论私人游乐场用地应否「起楼」，加上契约政策检讨仍在进行，据悉政府倾向在完成检讨之前，以「暂缓安排」方式，处理即将到期的4份契约，让承租者继续使用2至3年。过去政府的「暂缓安排」，一般只是续租半年至1年，政府忽然改变尺度，让粉岭高球场起码可以营运到2022至2023年，做法奇怪，令人怀疑政府是否有决心处理问题。

新界东北发展争议，令到粉岭高球场成为众矢之的。为了应付舆论压力，近年香港高球会积极改善形像，强调粉岭高球场已成为举办世界级赛事的理想场地，还培养了不少新一代球手，例如去年转打职业赛的港产女子高球手陈芷澄。会方又同意开放更多时段，让非会员入场打波。支持者还大打保育牌，表示高球场内有百多棵古树和多座祖坟，还有二级历史建筑，云云。然而不管会方如何努力经营，始终很难改变粉岭高球场只为小众服务的本质。

粉岭高球场容或是香港高球代表队主要训练场地，然而除了精英球手，本地其他业余球手甚少有机会使用，学校要租借场地也不容易，所谓「开放更多时段」，也仅限于周一至周五，对一般市民并不方便。无可否认，精英高球手为港争光，需要优良训练设施，然而本港其实也有一些高质素训练场地，例如由赛马会拨款兴建的滘西洲公众高尔夫球场，占地250公顷，跟粉岭高球场一样拥有3个18洞球场，练习设施也相当完备。退一步说，就算精英高球界真的认为，粉岭高球场「无可替代」，占地面积是否可以缩减，仍然值得商榷。

粉岭高球场面积偌大，长期只有小撮权贵精英使用，并未真正开放给公众共享，结果惹来社会反弹。处理粉岭高球场争端，其实有很多方法，例如可以考虑将粉岭高球场显著面积土地改为公园，开放给市民享用。一个规划优良的公园，可以成为国际大都会的重要地标，纽约中央公园即属一例。只要规划得宜，现在的粉岭高球场，理应可以成为结合高球比赛场地和公园的「绿色新地标」，让古树古蹟得以保留下来。

当局是否应该用粉岭高球场兴建公营房屋，还待土地供应专责小组提供意见，然而不管结论为何，政府确有需要把握机会拨乱反正，趁着粉岭高球场租约即将到期，以及检讨私人游乐场地契约政策，要求承租者向公众真正开放设施，并且缩短土地租借年期。据了解，目前政府的检讨方向，主要包括提高租金、要求承租人全面开放设施，又或增加开放时数等，大方针没有问题，关键是如何做好监督，确保一般市民不会被拒诸门外。（完）

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