港报社评：开放网媒采访须维持秩序--信报9月20日

传统媒体经营愈来愈困难，有人形容为「传媒寒冬」，但与此同时，网上媒体如「雨后春笋」般冒起，整体而言传媒业究竟是「冬」还是「春」？没有人说得准，唯一可以肯定的是，任何一个社会皆需要新闻工作者提供公共资讯，传媒机构不可能消失，问题是以何种形式呈现于大众眼前而已。传媒生态剧变，不但业界面临挑战，政府反覆考虑之后，亦因时制宜，开放网媒采访权，此乃方向正确的一步。

行政长官林郑月娥昨日表示，近年网上新闻发展迅速及愈趋普及，目前官方一刀切不允许「纯网媒」出席采访活动及记者会是不合时宜，政府新闻处已完成研究，透过合理公平的申请机制，让网媒申请出席采访活动。林郑又说，政府已与记协、报业公会等五个主要业界组织沟通，大部分均认同开放政府活动予网媒采访是大势所趋。对于有意见指出，容许网媒采访恐怕会摊薄传统媒体的发问时间，林郑称已要求司局长适当延长记者会时间，以及选择较大的场地。

政府新闻处随后公布，即日起开放网媒申请采访政府活动，申请机构必须符合四项要求，包括提交在申请前三个月内定期于网上报道新闻的证明；每星期最少五日更新其新闻平台；最少有一名编辑和一名记者；及根据《本地报刊注册条例》注册。新安排运作约六个月后作出检讨，若传媒代表在政府活动场地进行非采访活动、作出不当行为，例如使用粗言秽语、扰乱活动秩序或进行示威，政府或会暂停或撤销该传媒机构的进场采访资格。

香港报业公会主席甘焕腾认为，香港向来推崇新闻自由及言论自由，网媒的大行其道亦是社会发展催生的现象。在政府考虑开放网媒采访之时，必须仔细认真思索随之而来的各式各样问题，当中尤以如何界定网媒的身份最为迫切和关键。他指出，新闻自由可贵，如何在开放资讯渠道的同时，又不致因为采访报道失控间接影响新闻质素，实有赖完善的登记制度。制订一个能兼顾秩序和开放自由的完善方案，是决定开放网媒采访的当务之急。

香港记者协会对于政府的决定表示欢迎，但表明将继续跟进和监察网媒在申请认证过程及未来采访活动中，是否能获公平和合理的待遇。

开放网媒采访的大方向无疑正确，然而在登记制度和维持秩序方面怎样具体执行却有一定难度，症结所在是网媒缺乏清晰定义。申请条件之一的「最少有一名编辑和一名记者」，已经足以反映网媒的独特性，万一涌现大量「二人公司」出现在政府的新闻发布会，你一言，我一语，如何有效发放准确的官方资讯顿成疑问。

甘焕腾说得对，如何界定网媒的身份最为迫切和关键。尽管政府显然已考虑到这一点，否则不会规定粗言秽语、扰乱活动秩序或进行示威的网媒或会被暂停或撤销采访资格，可是，一旦撤销这种掺杂抗争者角色的网媒的采访资格，少不免遭批评为「打压新闻自由」。

维持秩序涉及公平原则，传统媒体包括报刊杂志、通讯社、电台和电视台，根据《本地报刊注册条例》、《电讯条例》或《广播条例》注册或取得相关牌照，各自遵守不同门槛的规管框架，开放网媒采访权是否应该附设某些「游戏规则」，值得政府跟进。

记者变身示威者，也许是非常极端的情况，乐观一点推测，网媒获准采访政府活动，未尝不可以构成良性互动。须知道，小部分新兴网媒立场相当激进，这边厢是反政府，那边厢是亲建制，言论之情绪化旗鼓相当，要是双方皆可以跟官员近距离接触取得第一手资讯，说不定能够避免「以耳代目」之弊，从而较为合理地报道事实。

可以说，开放网媒采访政府活动是林郑月娥「修补撕裂」的其中一着，并且藉此与新一代靠网络了解世界的年轻受众沟通。网媒工作者无论如何应该珍惜这个机会，进一步投入「第四权」的大环境，建立公信力，发挥影响力，共勉之！

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