港报社评：弃收买路钱，屿北通经脉--信报2月21日

香港迪士尼乐园公布二○一七年度业绩，不幸交出一份继续见红的成绩表，净亏损额由前年的一亿七千一百万元扩大至三亿四千五百万元，深蚀逾倍，这是连续第三年亏损。若计入场人次和人均消费，乐园其实表现不差，前者按年增加十万人次至六百二十万，后者录得百分之四增幅，然而由于项目折旧，加上去年又有新酒店及新设施落成，支出抵消不了收入的情况之下，惟有吞下旺丁却莫财之苦果。

尽管亏蚀的现实难免黯然，不过迪士尼行政总裁刘永基对于前景仍然充满信心，其一是新酒店及新设施将是招财之道，其二是国际客源增幅明显，其三是港珠澳大桥及高铁即将通车，预计可造成正面效应，乐园成立工作小组研究如何吸引相关游客。

港珠澳大桥全长五十五公里，主体工程已经完成，相信今年五月通车，届时从珠海到香港最快只需半小时。毋庸置疑，大桥对于粤港澳大湾区经济发展具备积极意义，迪士尼认为有助于吸引游客乃正常取态。

随着港珠澳大桥通车，莫说迪士尼翘首以盼，乐园所在的大屿山亦肯定深受影响，那么我们不禁产生一个疑惑，目前唯一对外连接的青屿干线会否不胜负荷？去年八月发生的严重塞车会否历史重演？

北大屿山是政府锐意发展的新市镇，前不久，东涌填海工程动工，整个扩展计划可提供四万九千个住宅单位及八十七万平方米的商业楼面面积，容纳十四万四千人口，创造四万个就业机会，预计最快可于二○二三年迁入首批居民。人口增加意味着交通频繁，青屿干线是否应该继续沿用收费模式大有商榷之余地。

首先回顾一下去年八月的塞车问题，当时因应港珠澳大桥快将通车，运输署由原本的单向收费（一次收取来回费用），改为双向收费（来回各收一次费用），收费亭变了拦路虎，结果产生久久无法消化的长长车龙。此事发生之后，已有政党人士呼吁，青屿干线根本就不该收费，索性撤销所有收费亭让车辆畅顺通行。

提出青屿干线免费建议最积极的是工联会立法会议员麦美娟，她指收费政策不但有机会造成交通挤塞，而且窒碍北大屿山发展。对于东涌居民而言，交通费用十分昂贵，影响其跨区工作之意愿。此外，香港民用航空事业职工总会一直慨叹机场人手不足，招聘困难的其中一个原因就是市民不愿长途跋涉，又要付出高昂交通费到机场工作。麦美娟强调，既然政府将大屿山发展定位为「桥头经济」，那么实在应该取消青屿干线收费，此举不但可提升市民前往机场及北大屿山就业的意欲，同时降低货运物流的经营成本，强化竞争力，长远亦可吸引更多市民迁入，充实社区及增加区内的人力资源。

另外还有一点可供斟酌，屯门至赤鱲角连接路（屯赤路）将于明年至后年陆续完成，按照运输及房屋局向立法会提交的文件显示，现时构思南面连接路不会收费，而北面连接路的收费问题「尚在研究」，未有定案。假设屯赤路南北全段不收费，不排除一个可能性，驾驶人士为了避免缴付青屿干线的费用而刻意绕道而行，那时候，本来已经很繁忙的屯门公路有「塞爆」之虞。要是青屿干线取消收费，这样的忧虑可望消退。

说到底，青屿干线的收费政策每年只为库房带来二亿元进账，对于本年度财政盈余估计高达一千三百亿元的政府来说，根本就是九牛一毛，弃之并不可惜，反而极具利民纾困之效，何乐而不为？交通是社会的大动脉，特首林郑月娥不断声称「与民共议」，取消青屿干线的收费政策正正符合其民生优先的施政方针。

简而言之，弃收买路钱，屿北通经脉，这样才可以尽量发挥条条财路通香港的经济效益。

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