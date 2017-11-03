港报社评：强积金可用以置业，须多审视负面景况--明报11月3日

强积金当局与政府沟通，研议容许打工仔退休前提取部分强积金（MPF）供款，用作首次置业。有关拟议就现行退休储蓄安排，会有深远影响，期望当局除了看到拟议的积极一面，更须审视可能衍生的负面效果，特别是对个中风险，必须有充分估计，避免出现动摇退休支柱的局面。

市民渴望置业安居，惟楼价节节攀升，市民收入难以企及，置业首期往往成为最大障碍，有意见因而提出仿效新加坡，容许以强积金户口供款置业。新加坡有关成功经验，固然可研议仿效，不过，新加坡公积金与本港强积金存在差异，难以照搬援引。

新加坡早已容许公积金用作置业。现行新加坡公积金制度，设有3个分帐户，分别作退休、置业和医疗用途，雇员与雇主合共供款达雇员月薪37％，其中23％是置业帐户供款；本港雇员及雇主合共供款率只有10％，两者难以比较。即是说，新加坡容许用公积金置业，惟雇员退休与医疗供款不受影响，并未偏离公积金为退休储蓄实质。另外，新加坡约九成国民购住组屋，基本上用来居住，炒卖并非目的。港人置业除了安居，大多有升值憧憬，出发点与星洲迥异。

有意见认为以强积金置业，乃让市民自行作资产配置。此乃基于一个前提，就是本港楼价持续上升，用强积金供款买楼，回报更高。回顾本港房地产市场，无疑是中长远处于升势，惟不能忽视周期转折，楼价大起大落，例如回归之后到SARS期间，楼价最多跌过七成，出现逾10万个负资产，当时楼市惨况可以哀鸿遍野来形容。

根据最新数据，本港强积金户口平均结余约18万元，放在楼价动辄数百万元，首期以200、300万元计算检视，这笔结余数额可谓杯水车薪。有一个情况值得注意：现届政府房屋政策以置业为主导，当局将推出政策措施鼓励市民置业，「首置上车盘」、「绿置居」常态化与此有关，特别是「绿置居」，以公屋居民和公屋申请人为目标，若单位以成本价出售，一般而言，18万元或许就足够作首期。从这个角度看，容许以强积金置业，隐然成为「绿置居」的配套措施。若有这方面连系，当局须十分谨慎，因为强积金供款是公屋居民退休生活重要支柱，设若楼市逆转，可能令居民无法安享晚年。

房屋政策以置业主导，由于未有具体细节，目前难以研判良窳。政府就鼓励市民置业或帮助市民置业，须定位准确，以近期公屋单位是否80万个就足够为例，政府已经被指摘为「逼市民买楼」，设若容许以强积金置业，而平均结余数额约可支付「绿置居」首期，这个「巧合」，不能排除会被解读为政府「帮助」合资格居民置业。若楼市顺风顺水，长升长有，就皆大欢喜，现实是没有长升不跌的楼市，当市况逆转，有居民蒙受损失、或退休储蓄付诸楼价一跌，届时政府将承受的道德风险和指摘，不容忽视。

强积金管理费高昂，蚕食打工仔辛勤所得，市民早已诟病。强积金用以置业，须从户口领取累算权益，而强积金是「跟着工作走」，即使行政安排可解决提取累算权益，行政负担和开支势必增加，因此，须注意强积金受托人为了应付繁复行政安排，会否使强积金整体管理费居高不下。另外，打工仔领取供款置业之后，基于种种原因出售物业，则其卖楼所得，是否回归强积金；若毋须回复退休储蓄功能，即是变相提前领取强积金，这个缺口打开了，强积金变相被废。

从强积金现况、本港楼市实质、不确定性与行政安排的复杂性等，当局对容许打工仔以强积金供款置业，切忌一头热，必须衆端参观，从长计议。置业主导的房策，确有可能出现市民申请「绿置居」、「白居二」及首置上车盘等，即使「中签」，但是无足够钱支付首期等情况，当局就此勿偏重「帮助」市民置业的好处，因为可能负面情况同样显而易见；最重要是强积金原旨在协助打工仔作退休储蓄，多年来回报率即使偏低，惟打工仔退休时总算有一笔钱，若弱化了强积金的退休储蓄功能，在风险不确定之下，会带来什么影响、最坏情况是否可以承受等，当局须更多考虑。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘