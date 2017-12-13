港报社评：当医德被抛诸脑后，医生会变得很可怕--明报12月13日

DR集团医学美容误杀案，创办人周向荣和实验室主管陈冠忠罪名成立，然而对于受害人及家属而言，裁决并不足以弥补5年来身心承受的创伤。长达100天的聆讯，揭露的是一个骇人听闻、利慾薰心的故事，周向荣身为医生，眼中只有钱，草菅人命，出事后更企图推卸责任，扬言自己也是「受害人」。「医者父母心」是最基本的医德，DR案的教训必须深切记取，行医者不能因为私利忘记初心，政府也有责任尽快立法，规管医学美容。

案件发生于2012年，DR集团推出「CIK保健疗程」，扬言有保健功效，可以提升免疫力，未料所用的血制品受细菌污染，导致3名妇人出现败血性休克，当中1人死亡、1人截肢、1人永久伤残。案情显示DR集团旗下的实验室，未有执行验菌程序，事后还企图弄虚作假，企图瞒天过海。陪审团裁定周向荣和陈冠忠误杀罪成，负责注射的第三被告麦允龄医生，则未能得出大比数有效裁决。

不论法官会否重判周陈二人，对于3名受害妇人及家属来说，过去5年可谓饱受折磨。3名妇人面对DR职员大力游说，抱着花钱换取健康的想法，接受收费近6万元的CIK疗程，背后各有故事，有人曾经接受脾脏切除手术，有人是单亲小学女教师，希望改善健康照顾智障儿子，岂料适得其反，单亲女教师庭上哭诉变成「废人」，叫人情何以堪。

现代人为生活劳碌奔波，只要付得起，很多人都不介意花钱，希望「买回」健康，DR集团利用这种心理，无视风险推出「CIK疗程」，罪责难逃。首被告周向荣行医多年，后来从商创立「DR集团」，案发时集团在全港开设了38间分店。专家证人提到，任何抽取及回输血液进出人体，都已经是医疗疗程，周向荣身为医生，理应明白当中道理，然而控方案情显示，周向荣早已将医德抛诸脑后，总之「有钱使得鬼推磨」、「发财何妨赚到尽」。

CIK疗程本来用作针对治疗癌症，案发时仍属临牀实验阶段，遑论有充分证据，证明可以「提高免疫力促进健康」，可是周向荣率下属到广州军区总医院「参观」CIK疗程后，立即将之包装成为保健产品推出。集团高层不仅指示员工帮手找「金鹅」催谷销量，又要求客人签署「同意声明」，意图将一切责任推给顾客。

由于公司有规模，旗下亚太干细胞科研中心（APSC）实验室设备又先进，无论是顾客还是前线员工，都没想过集团金玉其外败絮其中。以APSC为例，原来案发时仍未取得卫生署和美国血库协会（AABB）认证，测试程序和纪录被指不符合标准。3名受害人中招，就是由于APSC生产的血制品出现细菌污染，实验室没有任何验菌测试，对此周向荣一方坚称，次被告没有按指示去做，推却所有责任，次被告则称一切只是奉周向荣之命办事，还称事发后周指示造假，企图隐瞒没有做细菌测试，各执一辞，真相难辨，然而次被告没有医务化验师等专业资格，缺乏无菌测试培训，周向荣仍然起用，本身已是大有问题。

近年医学美容服务愈见盛行，经营者出手也特别阔绰，新入行的医学美容医生动辄月入10万元，比起公立医院普通科医生6万至7万元月薪高出一截，吸引不少医生转投。DR案第三被告医生表示，她是为了安稳工作环境而加入DR集团，案发时月薪高达20万元。人望高处水望低流，本来无可厚非，不过为医者必须有不为五斗米折腰的骨气。

有DR集团前医生供称，知道CIK疗程有感染风险，并就安全问题跟周向荣反映，可是周坚称「没有证据」，最后他们唯有答应执行疗程，原因除了是周向荣威胁，如果有人「劈炮」辞职便索赔巨款，也由于医学界论资排辈文化根深柢固，后辈要信任前辈说话。尊师重道本是好事，然而当尊卑有别文化推向极端，话事者一言堂不负责任，后果可以相当严重，医生行业关乎人命，尤其需要警惕。案发后周向荣仍向员工声称「没有做错」，更指事件令公司生意大减，他也是「受害人」，医德沦丧竟至于斯，医生业界必须引以为监。

DR案曝光后，政府高调宣布检讨私营医疗机构规管，对象包括医学美容行业，然而事隔5年，高风险的医疗美容疗程，仍然未受法例规管。当局有必要尽快立法保障市民。医学美容并非专科，本港并没有相关的正统训练课程，不少新入行「医美」医生，都想接受更多训练，例如到外国修读医学美容文凭，可是本地业界并不承认有关资历。医学美容大行其道，政府和业界一边需要严格规管医学美容治疗，另一边也需要思考，如何确保「医美」医生有更为正统的训练，确保质素。

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