港报社评：律政司司长是夹心人，给予空间利政治退烧--明报12月22日

袁国强辞任律政司司长底定。袁国强主持特区律政5年半，任内社会政治发烧，各方埋首斗争，社会撕裂，法治遭到冲击，袁国强负责律政工作，因而被推上风口浪尖，特别是在处理有关社运和占领运动检控上诉，引发不少争议。袁国强任内一些举措，按公开已知情况乃客观情势使然，特别是涉及中央关顾事宜，更非个人主观意愿可以转移；他的处境，一定程度折射内地与本港在律政方面的互动景况。

港英政府治港最后阶段，政务司、财政司等主要决策官员职位，陆续由华人担任，例如末代港督彭定康先后提拔陈方安生任布政司、曾荫权任财政司，其他决策层司级官员，更早地由华人担任了，惟独律政司到1997年6月30日最后一刻，仍然由英国人担任。马富善（Jeremy Fell Mathews）是港英政府最后一任律政司，英国到撤出前仍然掌握着检控大权；律政司对一个政权之重要，可见一二。

回归之后，律政司易名律政司司长，主持特区律政、掌管检控职能不变，以律政司司长权位之重要，中央政府对人选有更多关顾，就其忠诚度更多考虑；有理由相信中央对律政司司长政治方面的要求，仅次于行政长官，高于其他司局长。因为检控大权须由信得过的人掌握。

律政司司长需要法律专业背景，回归之后3任司长（梁爱诗、黄仁龙、袁国强），他们都在香港接受法律专业训练，并执业了一段日子；香港奉行普通法，即是说从训练与工作，他们都是道地「普通法人」。内地实行大陆法系，从原则以至具体施行，与普通法有很大不同；香港回归之后，内地法制与普通法无可避免有一定连系，律政司司长如何使两个法系连系衔接的同时，确保普通法法制不受侵损，历来都是挑战。这些年「释法」争议持续不断，恰恰反映这种情况。

就事态而言，袁国强任内面对两个法系的对撞强度，远超过前两任。围绕袁国强的「负面」评价，主要与社会运动热炽和政改争议发展成为占领运动有关，过程中不乏踰越法律等行为。律政司司长有责守护法治，对违法行径不能视而不见；另外，事态上升至政治斗争层面，包括平息之后的检控，相信有来自内地当局的要求。袁国强因而被推上前线，一应举措都被视为打压，吃力不讨好。

审视袁国强涉及的争议事件，实际上折射普通法人之无奈。例如梁颂恒、游蕙祯宣誓风波，当时社会主流意见都认为在香港法律框架内，已经可以处理，时任特首梁振英和袁国强都曾经公开表述类似观点，只是北京从主权高度看待此事，决定以「释法」处理，特区政府成为接「指令」的办事员。这次对撞之后，袁国强仍然重申此事可在本港法律系统解决，折射普通法人的执着。

过去几年，香港发生的事，不仅回归以来仅见，也是50年前「六七暴动」之后最大规模的政治事件，有关应对处理，特区政府固然有角色，由于事态涉及香港社会稳定，在中央一再重申对港拥有全面管治权之下，相信一些做法并非来自特区政府。袁国强作为律政司司长，其角色或以「主管有司」身分办事，若一些人所说的「争议」都归咎于他，并不公平。

律政司司长是否由资深大律师郑若骅接任，尚待中央决定并任命。无论如何，新任司长与3位前任一样，同样须面对和处理两个法制的问题。另外，大陆法系和普通法连系衔接，仍然是客观存在，律政司司长面对的挑战没有改变，当下北京强调「以法治国」，两个法制在特区的对撞，起码不会减少。因此，新任律政司司长将面对更大挑战，例如已经提上议程的「一地两检」、国歌法和甚嚣尘上的基本法23条立法，都是实质考验。

对于新任律政司司长，只能寄望更多地从香港本位出发，处理涉及内地与本港的律政和法治。另外，内地当局应该看到历经政治狂飈之后，香港社会不乏反思或拨乱反正呼声，例如就环绕占领的违法行为，经过法庭审理之后，各方重新体认守法之重要，藉此修补撕裂；另外，立法会议事规则修订通过之后，有诉求期望议会乱象到此为止，让议会回归正常议事。转变已经冒出苗头，还需一段时间才会实现转圜，以此检视两个法制之对撞，或许需要更多时间调适，若律政司司长获得更大空间处理香港内部涉及法律的事务，或许有利于推进事态。两个法制连系衔接得怎样，关乎「一国两制」之落实，期望善意互动达至良好成果。（完）

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