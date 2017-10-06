港报社评：快运误导非托辞，监管失职现死穴--明报10月6日

香港快运航空（下称快运）取消国庆黄金周18航班，暴露公司管理不善，亦揭露民航处监管不力，未能根据蛛丝马迹顺藤摸瓜，及早防止混乱情况发生。民航处可以推说快运航空「失信误导」，然而当局的监管思维也明显存在问题。民航处侧重监管航空公司的飞行安全，对于服务质素和管理混乱一类问题是否上心，叫人怀疑，今次事件正正戳中死穴。政府有责任加强监察本地航空公司营运状况，不能一味抱着「自由市场不应干预」的心态，放任自流，否则只会重蹈覆辙。

国庆黄金周前夕，快运突然取消18航班，令千计乘客大失预算，行程泡汤。快运承诺退款，行政总裁安浩思离职，惟并不代表事件就此告一段落。今次事件的起因，是快运安全培训导师悉数离职，公司未能及时填补空缺，为机师及空服员提供安全培训。法例规定，空服员必须接受过安全训练才能登机服务，快运无法凑够人手，唯有临时取消大批航班。快运内部管理混乱，在事件中表露无遗；民航处作为监管部门，同样责无旁贷。

民航处最新资料显示，处方早在8月中已留意到快运取消一名安全培训导师评考，认为事态不寻常，同月17日召见快运管理层了解，得悉安全培训部门导师集体离职。9月中，快运书面汇报，表示已有短期应急方案，公司已填补导师人手空缺，重新展开安全培训，保证航班运作不受影响。民航处以为白纸黑字可信，还同意快运的要求，批准快运将空服员接受安全培训的期限，延长至13个月，未料9月28日突然接获快运通知取消航班。

民航处言下之意，似乎是一切错在快运，没有想过书面承诺竟是一纸空文，暗示处方遭到「误导」，错信快运。问题是民航处既然一早知道快运安全培训问题可大可小，可能严重影响航班服务，理应提高警觉，安排专责人士密切跟进，确保问题圆满解缺，没理由不加核查便轻信汇报。日前民航处助理处长声称，不清楚快运有否要求延长安全培训期限，更令人丈八金刚，怀疑民航处内部沟通是否有问题。

民航处失职之处，并非未有及早介入，而是跟进处理掉以轻心，太过大安旨意。民航处对本地航空公司的监管，侧重航空安全，对于营运管理和服务质素要求流于宽松。也许有人认为一分钱一分货，消费者选择廉航，「食得咸鱼抵得渴」，对航班有较大可能误点甚至临时取消，应有心理准备，倘若某间航空公司服务太过不济，乘客自然会唾弃，云云，可是这并不代表政府就应该放任自流，撒手不管，徒靠业界自律去维护乘客权益。

今次快运取消大批航班，与两个月前兴德小学闹出「影子学生」风波，骤眼看来是风牛马不相及的两件事，可是两者却折射了相似的监管不力问题﹕涉事机构内部管理混乱无方，虽然监管部门一早察觉不寻常现象，却轻信涉事机构解释，没有认真彻查，直至乱局一发不可收拾，才知问题严重。究竟问题出在监管部门官僚心态作祟、跟进核查意识不足，还是囿于「少干预少介入」思维，过度轻信监管对象，值得深思，政府应该好好检讨监管哲学是否存在盲点。

本地航空公司管理出现严重问题，导致千计乘客受影响，有损香港国际航空枢纽形象，当局除了着眼航空安全，也应多留意航空公司营运情况，在节日航班高峰期来临前，更应格外着紧一些。廉航不惜一切节省成本，容易衍生种种流弊，为此欧盟特意收紧条例，加强对航空公司取消航班等罚则，以收阻吓作用，特区政府可以借监参考。快运管理不善严重影响服务，政府应彻查是否存在违规行为，更应派员到快运「数人头」，核查实际人手状况，不能单靠快运自行处理；倘若情况短期内未见显着改善，更应考虑牌照问题，保障乘客权益。（完）

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