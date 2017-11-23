港报社评：恒指三万资产盛宴，穷人感叹与我何干--明报11月23日

事隔10年，恒生指数终于重上3万点大关，有大行更预测明年底恒指可见32,000点。近月恒指升势，很大程度靠腾讯等龙头科技股带动，「问君能有几多愁，没买腾讯没买楼」成为了网民金句。现今科技股有实绩有实利，跟廿年前的科网泡沫时代，不可同日而语，无论是本港还是美国，很多投资者都对新经济充满憧憬，不过股市急涨并不意味实体经济和普罗大众一定受惠。近年全球经济看似欣欣向荣，可是贫富悬殊却变本加厉，恐怕不少穷人心里都在感叹，股市风光盛世与何我干。

「股王」腾讯和平保连日带动股市上升，昨天虽见回吐，不过有汇控、港交所和内银股接力，力保港股企稳3万点以上收市，是10年来首次。历史上，恒指只有7个交易日收于3万点以上，不少好友相信，「北水」流入和企业业绩力足支撑后市，恒指有条件突破2007年10月历史高位31,958点。

2007年恒指在短短数月内暴涨万点，一大原因是中央宣布「港股直通车」，不过当时港股走势极为波动，屡受外围影响，多次大升大跌上落千点，股民高处不胜寒；相比之下，今次牛市主要是由新经济憧憬撑起，拾级而上。目前恒指市盈率约为16倍，比起10年前的24倍，仍有一段距离，加上全球经济势头良好，都令「好友」信心满满。尽管近月港股急升，很大程度集中于腾讯等数只科技股，地产股和银行股升幅有限，惟在「好友」眼中，这不过是反映有追落后的空间；腾讯纯利增长近七成，也令他们深信「股王」高处未算高。

当前港股升势，步伐确较10年前平稳，不过股市变幻莫测，投资者始终要留意风险。今年以来，内地科网巨企股价疯涨，腾讯和阿里巴巴股价升了一倍，较诸美国脸书、亚马逊上升五成许，表现更为凌厉，日前腾讯市值更突破4万亿元，压倒脸书。有市场人士将当前情况，与1999至2000年科网泡沫相提并论，然而廿年人事几番新，现今的科技龙头巨企，大多有实绩和盈利支持，与当年科网股一味推销空泛概念，截然不同。今年平保股价节节向上，就是因为积极运用创新科技，加强公司竞争力，赢得投资者青睐。

类似的讨论，近月在美国也相当多。今年美股屡创新高，科技股亦是中流砥柱。标准普尔500指数的资讯科技股板块，今年升幅逾三成半，跑赢大市，不少股民也关注10多年前科网股泡沫爆破一幕会否重演，惟一些市场分析认为，科技股价值未算高估，盈利增长强劲，可以继续看好。新经济方兴未艾，不过新行业的逻辑却是「胜者全取」。大型科网股增长强劲，支持股价持续上升，然而强者愈强，亦意味财富愈益集中，失败者一定占多数；「旧经济」行业能否成功转型发掘新价值，同样难料。面对人工智能自动化革命，究竟有多少传统行业会被淘汰，仍是未知之数，惟肯定有大批人因此面临失业。

股市表现常被当成衡量经济状况的指标，美国总统特朗普便不止一次吹嘘，美股屡创新高，工资也将受惠上涨。不过历史数据显示，股市强劲不代表低下阶层能够受惠。过去40年，美国工资水平增长放缓，与标普500指数总体向上的升势完全不成比例。2008年金融海啸后，美国等发达经济体大印银纸救市，谷起惊人的资产泡沫，股市表现与实体经济脱节，拥有资产者身家水涨船高，穷人和年轻人却要面对收入不均加剧和高楼价等恶果，贫富悬殊愈益严重。

最近瑞信一项研究显示，金融海啸以来，全球财富增加逾两成半，过去一年增幅尤其强劲，达到6.4％，是5年来最快，一大原因是股市和楼价上升，可是财富增长分配并不平均，全球不足一成人占去了86％财富。海啸后，美国人的工资增长相当缓慢，直至近两三年家庭收入中位数才有显著增长，然而有学者分析，海啸后美国财富不均变本加厉，只有高收入家庭「收复失地」，2016年财富中位数较海啸前增长一成；相比之下，去年低收入和中等收入家庭的财富中位数，较2007年分别低了四成和三成多。不少美国以至本港投资者都憧憬，特朗普落实税务改革，可刺激股市再升，可是著名经济学家萨克斯（Jeffrey Sachs）痛斥，税改方案如同是「富人向穷人开战」，势令财富不均恶化。

回看本港情况，低下阶层也不见得因为资产市场兴旺受惠。2008年，本港坚尼系数约为0.53，到现在已攀升至0.539，是45年来最高。虽然本港股市楼市火热，可是消费未见显著上升，薪酬调查报告显示，半数公司明年加薪平均幅度估计只有3.5%，扣除通胀后的实际加幅很有限，各行各业前景也未见特别乐观，无怪有网民形容，没有买腾讯又没有买楼，只能无奈空悲叹！

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