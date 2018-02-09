港报社评：慎防“去殖化”添烦乱，勿轻率损害港独特性--明报2月9日

今年是五四运动99周年，一如过往，本港14个获政府资助的青少年制服团体都获邀出席“金紫荆广场五四升旗礼”，然而与过往不同，一众制服团体今次要回覆届时究竟会采用解放军式步操，还是沿用英式步操。早前有7个制服团体更获邀到中联办开会，惹来是否需要“舍英取华”的疑惑。一国两制的精髓，在于保持香港独特性，本港很多青少年制服团体均有悠久历史，传统特色应该尊重维护，不应因为“去殖化”等政治考虑而被迫改变。

“金紫荆广场五四升旗礼”由香港青年联会及香港各界青少年活动委员会主办，自2006年起，本港多个青少年制服团体都有派员参与步操和升旗仪式。除了近年成立的香港青少年军总会，本港绝大多数青少年制服团体都是在港英年代成立，部分有上百年历史，像香港红十字会和香港童军总会等，更与国际组织有密切联系。基于历史原因，这些制服团体一直以来都是采用英式步操，与青少年军采用中式步操的做法有异。

今年主办单位向各大制服团体派发意向表格，了解五四升旗礼当日所采用的步操仪式，本来没有什么不大了，可是本月初有7个团体突然获邀到中联办开会，却令事情变得复杂。中联办与制服团体素有定期联络，亦会举办交流团及国情班等，然而如此安排会议，确实较为罕有。有制服团体人士声称，有人要求他们转用中式步操升旗，惟亦有团体否认收到更改的要求。究竟当日会议讨论过什么，外界不得而知，然而不论是否出现言语之间的误会，部分制服团体人士对于步操安排，显然感到疑惑甚至有压力。选用哪种步操方式，是每个制服团体的自由，主办单位有责任向外界澄清，是否有人要求制服团体改变传统步操方式，改用解放军的一套。

今次五四升旗仪式安排，牵涉到英式与中式步操之间的选择，触及一些象征意义极大的政治符号，有人关注事件与“去殖化”扯上关系，并非无法理解。近年有关“去殖化”和“去中国化”的讨论，不时触动港人神经，看待这类问题，必须实事求是，若一开始便戴上政治有色眼镜，很难以平常心讨论。

一国两制的要义，在于实现国家统一之余，同时保持香港的独特性，核心是保持香港资本主义制度和生活方式五十年不变。香港经历了150多年的英国殖民管治，一些带有殖民地色彩的事物，已在香港深深烙印，成为香港“独特性”不可或缺的部分，最典型的例子，莫过于一些以英国王室或殖民政府高官名字命名的街道。国务院港澳办前常务副主任陈佐洱被形容为“去殖化权威”，他亦认为这些名称不用改。

当然，社会永远在变动，港人生活方式也必然不断变化。过去廿年中国崛起迎上全球化，内地人一些生活方式习惯逐渐向外辐射，加上香港与内地关系紧密，港人一些生活方式习惯，无可避免受到内地影响，例子之一是普通话在香港变得较为普遍。这是“软实力”潜移默化、自然而然的进程，跟任何形式的政治操作刻意干涉，是截然不同的两回事。历史发展趋势很难背逆，硬要基于“去中国化”意识形态，作出政治抵制，只是脱离客观现实的唐吉诃德；然而强行运用政治手段，假“去殖化”等名义，硬要港人改变一些基本生活习惯或传统，则只会破坏香港的独特性。今次制服团体步操形式的争议，也应该放在这个框架内思考。

近年有些人认为，香港“人心未回归”，原因是“去殖化”不够彻底。“去殖化”与“去独特性”，有时只差一线，传统习惯并非不可变，惟必须要有充分理由，而非单纯考虑政治意识形态。前年香港警方邀请4名英军仪仗队人员来港，训练本港警察仪仗队，希望提升步操水平，惹来“政治不正确”争议。本港警方理应有不少资深人士掌握步操，当局是否有必要邀请英军“重返香江”授课，可以斟酌。可是如果将问题的层次，提升到本港警察仪仗队应否改变传统，放弃沿用多年的英式步操，改为跟从解放军的一套，则牵涉到香港“独特性”的问题，不能只从“去殖化”的角度去思考。

步操形式也好，街道名称也好，这些形式上的“小事”，正是香港独特性的具体展现，很多内地人来港，目的也是希望感受一下香港与内地的不同，以“去殖化”之名强行改变，牵一发动全身，不仅无助人心回归，反而有可能惹来社会反弹。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘