港报社评：慎防印尼反华情绪死灰复燃--信报10月20日

上世纪六十年代，印尼发生恶名昭彰的「反共大屠杀」，一般相信死亡人数是五十万，亦有估计多达三百万，遇害者多数是华人，他们可能是印尼共产党员，可能不是，总之在反共的旗帜之下沦为宁杀错勿放过的无辜亡魂。反共大屠杀由当时发动政变夺权上台不久的苏哈托下令，一轮腥风血雨之后，印尼宣布与中国断绝外交关系，同时立场转而亲美，因此人们不禁生疑，美国在惨剧背后究竟扮演什么角色？

事隔五十年，美国国家解密中心（National Declassification Center）近日公开三十九个来自驻雅加达大使馆的档案，三万页的文件披露华府不但对这场大屠杀的来龙去脉了如指掌，中央情报局形容为「二十世纪最惨的集体谋杀」，知情却坐视不理之余，甚至向印尼军方提供金钱和装备援助，并且呈上共产党干部名单。换言之，美国扮演的角色是助纣为虐，这跟山姆大叔一贯的世界警察形象格格不入。

解密文件为历史填补不少细节，穆斯林教士认为杀戮是宗教义务，还说杀共产党员如「杀鸡」。美国外交官员在文件中多次以「屠杀」和「滥杀无辜」来形容事态，例如一九六五年发自泗水市的一封电报指出，一批源自东爪哇报告显示有「广泛剿灭的迹象」，可能一次过有多达一万五千名共产党员被杀。

明知印尼军方杀人如麻，理应仗义执言的美国为何保持缄默，变相纵容苏哈托政府犯下反人道罪行？答案显然跟当时的全球大格局有关。六十年代正值美苏冷战高峰期，一九六三年曾经出现过几乎引发第三次世界大战的古巴导弹危机，印尼总统苏加诺则信奉社会主义，外交立场倾向于苏联和中国，容许该国共产党发展。那时候的印尼，政治势力有三，一是苏加诺，二是陆军，三是共产党。一九六五年，时任陆军战略后备部队司令的苏哈托发动政变，架空苏加诺，为了巩固其势力，剿灭共产党乃理所当然之事，而华人是共产党的主要骨干，所以反共与排华变得密不可分。

美国反共，印尼反共，两者惺惺相惜，至于排华所造成的滥杀无辜，世界警察惟有睁一眼闭一眼。解密文件反映美国跟当年的刽子手站在同一阵线，印尼军方在雅加达颁布戒严令及占领电台之时，官员表现欣喜若狂。一九六五年十二月，美国大使馆向国务院滙报已有十万名共产党员被杀，说是「短短十周内的美妙转变」云云。

时移世易，苏联瓦解，冷战结束，苏哈托下台之后，排华政策名义上亦终止，然而有一点不得不注意，印尼的保守派政治势力仍然不愿意正视那一场惨无人道的大屠杀，而且反华情绪挥之不去。以锺万学事件为例，这位信奉基督教的雅加达前华裔省长被指亵渎《可兰经》，保守派发起群众运动批斗之，今年五月更加在法庭被判亵渎宗教罪名成立，入狱两年。锺万学的遭遇在印尼惹起针对华人的质疑，亦反映印尼作为全球最大的穆斯林国家逐渐变得激进。

美国五十年前纵容印尼反共大屠杀，如今在南海问题上，取态又会如何？中国有关九段线主权的立场，印尼坚决不承认，因此不难估计，要是南海爆发冲突的话，气味相投的美国和印尼又会连线。

稍可安慰的是，中共总书记习近平已将其「中国梦」提升为「强国梦」，中国现在是印尼最大的贸易伙伴，印尼也亟需中国的「一带一路」发展基础设施。不久前，国家开发银行在北京与印尼中国高铁有限公司，就印尼雅加达至万隆的高速铁路项目签署贷款协议，国家开发银行将为雅万高铁项目提供四十五亿美元（约三百五十亿港元）贷款。

在经济利益面前，中国和印尼的关系也许有望摆脱历史宿怨，当中慎防印尼的反华情绪死灰复燃就是了。

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