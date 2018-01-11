港报社评：憧憬新科技革命，区块链泡沫起--经济日报1月11日

科技热潮不断，人工智能（AI）等仍热，区块链（blockchain）又来。区块链不但因比特币，更因去中间化等好处，被憧憬为另一科技革命，或如科网股泡沫后终改变社会运作，惟巨潮中沙里淘金不易。

这次热炒的科技概念股，由云端、AI等，加入了区块链，最先由美国炒起，企业宣布改名或进军区块链领域，股价可在一夜或几天内暴涨1倍至34倍不等。当在美国上市的中国载綫上周四急升近7倍后，区块链概念热潮，随即传导到内地A股，令游久游戏、新晨科技等股份涨停板，相信热潮最终也会传导到本港。

区块链是一种分散式记帐方式，以独特演算法，通过分散式核算和存储在各区块节点，实现去中间化、即时更新、不能篡改、可追溯和加密的好处。最为港人熟悉的是比特币，就是采用这技术。

区块链概念股热炒，底因是有关技术并非流于概念，而是已开始逐渐应用。招商银行（03968）和永隆银行是本港首家应用区块链技术实现跨境人民币同业清算，点对点即时到帐，令内部营运成本节省60%。

京东利用此技术追踪食物来源，提高食物安全，让消费者查阅和食得安心。Sony利用此技术成立的全球教育平台，核实求职者学历。此外，还有音乐版权、无人驾驶汽车运行纪录与保险、物联网数据交换与纪录等方面广泛应用空间。

问题是新技术能否大规模应用，改变人类生活？Google和亚马逊颠覆了生活模式，都是先经历科网泡沫，在鱼龙混杂情况下发展，泡沫爆破汰弱留强经过时间洗礼后才得以壮大。如亚马逊经历17年发展，股价在过去3年才爆升。

面对这一潮新科技发展，个人应如何面对？例如，由于区块链技术可即时掌握企业每天业绩，且每分每秒在更新，毋须请太多会计记帐核数，足以革新会计这类工种。故专业人士应对新科技抱开放接受态度，警惕、应变和学习，因若不理会，将可能被新技术取代。

对投资者来说，要汲取科网股教训，当新技术刚兴起被热捧，在股市上往往易生泡沫盛宴，在大浪淘沙下少数强者固然跑出，但淹没的多不胜数。投资者高追逐浪要审慎，细察其可广泛应用空间以及盈利模式，并时刻保持警惕。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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