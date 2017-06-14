港报社评：房屋车位癫价，逐浪提防回调--经济日报6月14日

本港楼市乱象丛生，匪夷所思现象层出不穷，投资者不仅抢买楼，更抢买车位，甚或电单车位。这都是资金泛滥下，热钱追逐资产升值所致，一旦市场逆转，调整恐亦愈急愈大。

今年首5个月，全港车位成交个案录得3,887宗，金额高达55.5亿元，分别较去年同期升近69%和90%。有投资者年初斥2,880万元在深井丽都花园扫入36个车位，亦有投资者以800万元在碧堤半岛狂扫276个电单车位。最新一宗，是有投资者以天价518万元买入西营盘维港峰一个车位，足以购入嘉湖山庄两房单位。

造成这个怪现象，底因热钱太多而楼市规管将资金溢向其他市场。在金融海啸后环球主要央行均史无前例地量宽，已有1,300亿美元热钱流入本港资产市场，加上内地资金南来，资金泛滥热切寻找出路，不是流入股市，主要就是买砖头。

港府多次推出楼市调控措施，当去年11月加辣，推出非首置划一15%印花税后，资金除一度钻法律罅出现「一约多伙」外，热钱还抢攻在2013年后尚未再加辣的工商舖和车位市场。车位成投资者新宠儿，一来入场门槛比买楼低，二来新盘车位比例严重不足，供求严重失衡，有炒卖价值，而且透过财务公司可承造七成按揭。

美国联储局本周议息，加息机会高，香港未必会跟加，即使跟加0.25%，港息仍是超低，热钱会继续寻找出路，尤其是限制较少的资产市场，令资产升值狂态很可能会持续一段日子。

资产泡沫盛世不会无了期，历史教训是升得愈劲，回调也愈厉害。资产市场调整的日子恐不远矣，因联储局势续加息，更可能于年底前缩表，届时囤积本港的巨额热钱或陆续撤走，进一步推高港息，对资产泡沫会造成重大冲击。

一旦缩表，甚么资产会首当其冲？暂难逆料，正如股神巴菲特的名言：待海水退潮，才会知道谁没穿泳裤！但肯定的是：一旦泡沫爆破，资金撤走时，投资者会先放弃一些投资比重高、保值能力较弱的资产，例如车位，而这些资产跌幅会较急较深。

资产回调时，未必是个别市场调整，可能遍及各方面，而调整亦有大与小分别，所以投资者需明白到自己究竟是投资还是投机，不应将所有鸡蛋放在同一篮子。小投资者想乘风逐浪博资产升值，须作好心理和财务风险准备。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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