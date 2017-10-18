港报社评：房策未碍私楼，买家观望变入市--经济日报10月18日

施政报告未有楼市加辣措施，房策亦集中公营资助房屋，采观望态度的购买力随即释放，楼市重燃升势。政府未加辣，相信是因近期升势未届临界点，楼市若续升温，政府势难袖手。

房策是特首林郑月娥施政报告的重中之重，楼市反应难免成为衡量其政策的指标。在施政报告公布后一星期，多个一手盘加价加推，销情理想，而二手交投量也增加，10大屋苑录得逾110宗买卖，较9月同期多了35%，楼价也以高位成交。

此不难理解。一来，施政报告并没多少着墨于私楼市场，房策偏重公营房屋，重点虽由过往出租改为出售，但针对现有公屋户的绿置居，最快要到明年底才推售，至于针对中产的首置上车盘，细节仍未拟定，还有待磋商，估计最快也要到2020年才会卖楼花。换言之，尽管这些资助房屋可能影响吸去细价楼的潜在买家，但都属远水，对楼市并未构成即时影响。

二来，林郑称换楼退税宽限期，有条件由6个月延长至9个月，更惹来市场憧憬是否有减辣的空间？

正因新房策未有短期遏抑楼市的措施，而且市场略有减辣憧憬，之前因等候施政报告而观望的准买家，遂积极投入市场，令积聚了购买力释放出来，不但令到一二手楼盘销情畅旺，还带挈二手公屋和居屋的楼价破顶。

但这是否意味房策主要从供应着力的新政府，会坐看楼价续升，而不会推需求管理措施呢？答案相信是不，因港府不可能任由楼怨沸腾。

施政报告并无加辣，主因相信是楼市近期升势未达令政府出手的临界点。按过往经验及政府说法，临界点的条件有二。其一，是楼价连续两个月按月升幅超逾2%。施政报告前楼价虽升，但升幅如8月份仅约0.4%。

其二，是反映投资需求的双倍印花税（DSD）、买家印花税（BSD）和额外印花税（SSD）的成交宗数和金额，是否突然急升？去年11月政府加辣，正因8月和9月有关数字急升，如DSD宗数连续两个月急增了5成，9月升至2,600宗的纪录新高。今年9月DSD宗数虽亦增加了35%，但宗数只781宗，明显较去年同期少。

林郑明言暂时无意加辣或减辣，倾向从供应入手，处理高楼价问题。在这情况下，相信楼价仍会稳步向上，置业人士入市前除要量力而为，还须留意楼市加辣的临界点会否出现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘