港报社评：手机支付衍商机，需港府营运商努力--经济日报10月31日

支付宝继杀入本港街市后，再登陆的士，令手机支付应用层面更广泛，有利推动本港金融科技发展。手机支付能否在港普及，还需服务供应商、消费者和政府齐齐努力。

本港发展电子支付起步最早，只要一张八达通在身，基本上可解决衣食住行的需要，唯独搭的士例外。现在终于能打破这缺口，支付宝昨日起接入本港的士，乘客可利用支付宝及支付宝HK付款。

过往八达通和信用卡公司亦曾与的士业界洽商，但失败告终，因的士司机大多属小本经营，并非隶属大集团，而八达通公司要在的士车厢安装读卡机，需要收取按金、月费和每宗交易手续费，令司机抗拒。反观支付宝，只需一部手机安装Apps就行，手续费相对便宜，故能成功打破缺口。

支付宝接入本港的士，将有利手机支付在港发展。美国纽约、新加坡、日本、澳门、台湾等地的士，早已引入支付宝付费系统，方便市民和游客，凸显手机支付已成为国际大城市的基本要求，香港不能落后于人。

本港自去年开放储值支付工具市场，发出15个牌照，但手机支付始终未能挑战八达通的垄断地位，一来市民已习惯使用八达通，觉得方便快捷好用；二来觉得相对安全；三来是港人经历现金、信用卡和八达通，现在要接受手机支付是新尝试，跟内地人由现金跳入手机支付是截然不同的感受。

金管局引入手机支付，透过高新科技，令生活更便利，但能否普及，视乎政府和服务供应商能否提供足够诱因，吸引市民使用。八达通安于现状，暂无意拓展跨境业务，政府有必要提供合适应用场景推动手机支付，金管局正部署未来几个月推出中港流动支付，这对垄断内地手机支付市场的支付宝和微信支付相当有利，亦可倒逼八达通竞争。

服务供应商除提供诱因，如使用手机支付可得双倍「易赏钱」积分，或享有额外折扣等，来吸引人使用，还需改变商业模式，如免租读卡机，改为从大数据中觅商机，如分析消费者偏好、花费在某商品金额，从而对消费者作出潜在要求商品推荐，以发掘潜在商机。

本港需要发展电子支付，亦需保留现金支付照顾长者需要，但电子支付不要单一工具，需为市民提供多项选择，让竞争促进香港发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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