港报社评：扭创科劣势，政商齐拼增竞争力--经济日报9月28日

世界经济论坛发表全球竞争力报告，香港排名虽升至第6，但创意不足等令整体排名续落后于狮城。除今届政府履行推动创科的承诺外，更需社会各界尤其商界改变，才有望追落后。

本港排名虽升，但报告点出影响营商的最大问题是创意不足。本港投放在科研的支出少于GDP的1%，远远低于内地、新加坡和南韩的2.5%至4.3%。尽管历届特首都大谈发展创科，推过不少项目，但成效不彰，始终没大刀阔斧，反而周边地区在政府政策扶持下，企业积极推动而出现飞跃发展，本港相形见绌。

创科是提升城市竞争力的重要手段，已表明会力推的特首林郑月娥，上任后便四出外访取经，令人期待两周后发表的施政报告，尤其能否做好3方面。

其一，港府须拥抱改变。创新本质上就是创造性破坏，挑战现有市场既得利益，不是说政府不应顾持份者利益，而是要恰当规管，不时主动检讨法例与时并进，而非像对共享经济般排拒门外。港府还须敢于拆墙松绑甚或担当牵头角色，如日本政府敢于推电子货币，港府对如流动支付又是否愿担起角色，为市场创造条件？

其二，港府须扭转过往以为成立创科局或资助基金，就可带动本港创科发展的思维。创科涉及经济民生方方面面，关乎交通、环境、商经及教育局等，并非创科局一个部门推动得了，林郑会否设立更高层次的跨部门统筹？

其三，港府须用新思维，胆大心细地大增资源于创科。如在政府增加大学科研投放外，借监海外经验大力提供税务优惠、土地供应、以至入境政策等，吸引海外科技企业和专才落户香港。在审批资助时更要敢于参考天使基金等批款条件，真正帮助初创公司。

但单靠政府并不可行，市民亦不愿香港行新加坡般管治的一套，故社会各界尤其商界对创科的积极参与极为重要。事实上，本港非全无优势，如大学科研水平、法治尤其知识产权、金融业兴盛等都有利创科，且近年亦多了年轻人投身创科创业，以及多了海外科企与天使投资来港落户，本土的GoGoVan就是成功个案。但最财力雄厚的本土财团或因地产太好赚，在创科投资上多仅属聊备一格，社会就创科的氛围仍薄弱。

香港要急起直追，关键就在于港府与商界以至市民都能改变思维，敢试敢创敢拼。

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