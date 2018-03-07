港报社评：扭曲扶贫基金宗旨，“补漏拾遗”治丝益棼--明报3月7日

政府派钱不派钱的争议，并未随着财政预算案出炉而尘埃落定，反而有一发不可收拾之势。政府进退失据，既不想贸然改变理财原则，自毁仅有的管治威信，又不得不回应政治压力，于是匆匆搬出「补漏拾遗」之说，不惜扭曲关爱基金扶贫宗旨，将之变成派糖工具，结果却是治丝益棼，自制麻烦。政府不知不觉被民粹政治牵着鼻子走，深陷「派糖」泥浆摔角之中，不管当局如何努力「补漏拾遗」，也总有人会不满未有受惠，蜩螗沸羹，没完没了。政府不想搞乱公共理财原则，然而若因此搞乱扶贫工作，同样殊不足取。

港人常拿新加坡作比较，然而讽刺的是，本港多个政党无分泛民建制，异口同声批评政府「派糖不均」，要求「派钱」，可是新加坡却有不止一名学者撰文，认为「我们（新加坡人）不应要求预算案派红包」、「星港两地预算案显示，红包思维必须遏抑」，对今年新加坡政府向全国成年人派钱尤其保留，认为派钱是短视措施，除了帮轻一下生活开支，对推动社会进步缺乏好处。当然，港星情况有异，两地政府施政能力有分野、盈余多寡有分别，然而若论「派钱不派钱」，基本道理原则并没有分别。港星舆情南辕北辙，反映的是两地社会政治气氛截然不同。

预算案争拗纷纷扰扰，有必要先看清事态本质。政府施政失当，民心愤懑积累多年，转化为民粹主义，要求政府「回水」，政党放眼选举，看风驶，改变原则立场，鼓吹全民派钱，进一步强化市民对全民派钱的期望，变成「只要不派钱就是不合理」。「派糖不均」只是「派钱不派钱」争议的延续。除非政府划一金额全民派钱，否则任何「派糖」措施，受惠对象必然有针对性，分多分少必有差异。部分人抨击预算案「派糖不均」，只是换了一个说法，投诉未有全民派钱，从这一角度而论，「派糖不均」是一个伪命题。

当然，如果「派糖不均」的意思，是某些有需要人士未获惠泽，则是另一回事。新一份预算案，「N无人士」和初出茅庐青年受惠甚少，政府应该修正，问题是当局处理太过慌乱，愈说愈糊涂。

预算案针对基层纾困，除了提出综援、生果金等「出三粮」，亦邀请关爱基金针对非领取综援、非公屋低收入住户，推行短期纾困措施，考虑重推「N无」津贴。政府眼见「派糖不均」批评此起彼落，遂想出利用这个不知有心还是无意埋下的「伏笔」，由关爱基金「补飞」。政府高官三番四次强调，现届政府有理财新哲学，希望将公共资源用在比较有需要的人身上，不会全民派钱，如果现在向民粹政治压力屈服，过去半年政府累积的有限管治威信，将荡然无存，未来各种民粹诉求必然变本加厉，政府施政将举步维艰，要理性讨论社会长远规划就更难。政府盼以一招「补漏拾遗」抽身而退，以为既无损不会全民派钱立场，又可纾减政治压力，未料实际效果，反而令到政府更加深陷政治泥沼当中。

政府官员提出透过关爱基金「补漏拾遗」，协助没有领取综援的低收入人士、未满65岁的退休公屋住户、月入万多元的青年，乃至基层家庭主妇。然而「补漏拾遗」的本质，始终是锁定某些群体，有选择地派糖，就算派给了某几批人，也必然有其他人投诉被「遗漏」，到头来可能更难堵住「何不人人派钱」的民粹呼声。更令人忧虑的，是政府会否为了应付民粹政治压力，宁可扭曲一贯扶贫政策，改变关爱基金本质。

关爱基金旨在扶贫，支援社会福利网未能涵盖的有需要群体，本身确有「补漏拾遗」之意，然而关爱基金有清晰扶贫目标，重点援助「N无人士」。「N无」定义是为了配合扶贫政策，经过深思熟虑定出，根据多年来政府和社福界共识，「N无人士」泛指全港10多万「非公屋、非综援低收入户」。当然，世上没有不可改动的政策，「N无」定义也非不可改变，惟必须建基于实际需要，不违扶贫原则，如果政府出于一时政治需要「搬龙门」，匆匆扩阔「N无人士」定义，将基层家庭主妇和退休公屋住户等「共冶一炉」，把「无」与「有」混为一谈，只会导致扶贫政策变得混乱。

诚然，今次「补漏拾遗」讨论也有正面之处，就是促使各界关注一些收入不高、处境只较「N无人士」稍好一筹的市民，未来政府应多思考如何照顾他们，然而这些人不应该归入「N无人士」。政府应循「正途」为有需要人士「补漏拾遗」，而不是巧立名目，硬要关爱基金急就章另立新计划扩大援助范围、帮政府「拆弹」。政府财政预算案与关爱基金各有角色，不应随便混淆，一旦关爱基金协助「派钱」开了先例，长远恐令部分市民对基金产生不合理的期望。「补漏拾遗」客观效果会否搞乱香港，政府有必要静下来想一想。

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