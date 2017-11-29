港报社评：排查隐患变驱逐穷人，治理现代化体恤为先--明报11月29日

北京大兴区一场夺命大火，事后市政府展开安全隐患排查，理应是为民设想，可是当局处理违章建筑手法粗暴，实际效果形同驱逐清贫外来人，惹来「清洗低端人口」质疑，反映施政未有以人为本。官僚平日未有切实处理违规问题，出了乱子后担心问责追究，急忙应对，不理后果，层层下压，执行过火，激起民怨才知亡羊补牢，这经验教训必须好好汲取。民生事务必须以体恤为先，不能粗枝大叶。国家主席习近平提出「国家治理体制和治理能力现代化」，看来还有一段相当长的路要走。

中国改革开放接近40年，发展之快举世惊讶，「中国速度」之说不胫而走，不少西方官员专家也大感兴趣。「中国速度」有些值得欣赏，有些不敢恭维。今次北京「排查隐患」风波，就不禁令人质疑当局是否只讲效率，不理清贫外来人口苦况。放眼世界城市发展历史，贫民窟往往伴随现代化而来，不少外来人口持续涌向大城市寻找工作机会，为求省吃俭用，只好聚居贫民窟。虽然内地政府「不容许」贫民窟存在，惟不代表没有类似问题。

随着北京等一线大城市地铁网络日趋完善，很多清贫外来人口纷纷寄居市郊周边地区。北京大兴区、朝阳区等属于这类城乡结合的社区，居于当地的清贫外来人，大多是在北京干外卖、速递、清洁和地盘工等粗活。他们平日往返北京上班，月入可能只得数千元人民币，无法应付市区租金，市郊劏房式单位，月租则只需千多元，只要辛勤打拼，仍可有点储蓄；对于北京市政府来说，清贫外来人口是重要廉价劳动力，负责本地人不太愿意从事的工作。

近年北京锐意「疏散」首都以外的功能，强化作为全国政治、文化、国际交往和科技创新中心，城区批发市场、传统制造业等低端产业，都在「疏散」之列，这次北京当局被质疑假借「排查违规建筑」之名，清退所谓「外来低端人口」，原因亦在于此。

外来廉价劳动人口与北京市发展，早已形成一种共生关系，北京市政府理应知之甚详，没理由搬石头砸自己的脚，可是当局今次排查行动太过粗暴拙劣，执行人员半夜突袭，断水断电，乱砸乱踹，大批民众流离失所。虽然当局矢口否认「藉机清理低端人口」，可是民众耳闻目睹，都是清贫外来工人的惨况，岂有不把矛头指向当局之理？

妥善处理外来清贫人口，从来不是易事。曾几何时，在纽约贫民窟生活的小童，会被扣上「未来罪犯」标签；在伦敦，大批工人蜗居市郊贫民窟「劏房」，也被视为「准罪犯」（semi-criminal ）。伦敦当局曾以开路、改善卫生等名义，将大量贫民窟夷平，驱赶贫民数以万计。直至后来伦敦和纽约当局兴建公共房屋，安置贫民窟穷人，逐步取缔贫民窟，问题才得以解决。当前北京的问题，就是配套跟不上，未能提供足够租金廉宜公共房屋，加上户籍问题，令到清贫外乡人变相遭到排斥。

城市管理工作需要细致化和人性化，任何影响民生的重大措施，必须多考虑缓冲期和善后安排。眼见近日民情愤慨，北京市政府亡羊补牢，强调行动要有「人文关怀」，又组织招聘活动，安置受影响民众，总算是一件好事，反映回应民情意识抬头。

若以政府是否一人一票产生，将所有政体二分为「民主」或「威权/专制」政体，内地当然属于后者，然而不少学者亦意识到，过度简化的「民主」「威权」二元观念，除了起到意识形态标签作用外，对于了解每个国家状况和变化，并没有多少帮助，就算同属威权政体，差异也可以极大。为了掌握中国政治制度和管治模式变化，近年西方学者搬出不少政治概念，诸如官僚威权主义、务实威权主义、软威权主义等等，美国学者Christopher Heurlin就提出了「关注民情威权主义」（Responsive Authoritarianism）。他指出，内地迁拆问题引发过不少示威，惟政府并非一味铁腕镇压，事后其实作出了很多政策调整，处理示威者的怨愤。

习近平上台后，提出「国家治理体系和治理能力现代化」，强调以人为本。加强回应民众诉求，显然是改革方向重点。观乎今次「排查隐患」风波，北京当局事后的「补镬」处理，某程度反映管治者不敢漠视民情反弹，惟亦突出了「关注民情威权管治」的局限﹕内地官僚对于民情的回应和关注，往往流于被动，决策思虑不周，执行粗枝大叶，出了大事才亡羊补牢。内地治理体系要以人为本，体察民情必须更加主动，对弱势群体要有更多体恤，否则类似今次的民生治理风波，还将陆续上演。（完）

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