港报社评：推动大湾区，港府须雨露均沾--经济日报6月13日

中央提出粤港澳大湾区，特首梁振英4月实地考察，本月提交报告。梁振英对落实大湾区表现着急，但部分市民却似乎漠不关心；港府须改变硬销路綫，让市民明白个中机遇，才能全情投入参与。

中央提出大湾区，旨在透过加强中港合作，来推动一带一路发展。大湾区涵盖11市逾6,600万人口，若能落实执行，将有利带动整个地区发展。对港府来说，大湾区和一带一路是国策，须配合中央的布局。但对本港不少市民来说，却不太明白这两项国策的真义，即使港府不断将一带一路和大湾区挂在口边，惟部分人却未懂珍惜，让机遇擦身而过。

回归以来，港人首次最近距离接触国策，是2003年中央推出自由行救港经济。当时直接受惠的如零售业、旅游业和店舖业主，但随着自由行人数愈来愈多，闹市愈来愈挤拥，部分市民觉得在交通、饮食和购物方面，被内地游客挤占资源，因而有所不满。

不过，一带一路和大湾区确实可为本港创科业、人民币国际化，及银行业带来机遇。银行和商人凭藉其敏锐触觉，正已嗅出这涉及借贷和融资的商机。如何向市民宣传国策所衍生的机遇，正是港府当前必须做的事情。

首先，香港作为大湾区之中最国际化的金融中心，应发挥其金融业优势，强化全球离岸人民币业务枢纽地位，和国际资产管理中心的功能，推动融资、商贸、物流向高增值方向发展，并透过税务优惠吸纳专才来港，发展创新科技产业。港府应集中资源做好国际融资平台，和推动高新科技发展，否则就像盲头乌蝇乱飞，缺乏方向。

其次，港府应透过务实和仔细的研究论证，深入浅出地向市民说明一带一路和大湾区如何对本港有利，只要他们能明白个中带来的好处，自然会主动积极投入相关项目发展。

更重要是汲取自由行的经验，港府须有通盘考量。一带一路和大湾区的商机，或吸引大批内地及外国人来港，他们住哪？子女入读甚么学校？都需要相关措施配合，才能让市民觉得他们为本港带来好处，又不会挤占资源。

因此，梁振英向中央提交的报告，应是纲领性，内容仍须下届政府经过充分讨论和认识，否则恐予人香港被规划之感。港府在软销国策时，须做到好处要雨露均沾。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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