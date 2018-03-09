港报社评：推动湾区深度融合，维护一国两制分际--明报3月9日

粤港澳大湾区规划密锣紧鼓，三地官员和各界对如何打通人流、物流和资金流，意见纷纭莫衷一是，广东省政协主席王荣认为，有必要在国家层面建立「协调机制」，处理落实过程中可能遇到的问题。粤港澳大湾区建设是国策，对香港长远发展也有利，然而要一边实现大湾区融合，一边维持一国两制的分际，并不容易，如何克服个中矛盾，对中央和香港来说都是一大考验。

过去10多年，港人讨论香港与内地融合，往往集中于更紧密经贸关系安排（CEPA） 一类经济合作，又或内地自由行利弊等问题，然而粤港澳大湾区融合的深度、阔度和复杂度，均不可同日而语。中央推动大湾区融合，关心的并非眼前经济增长，而是要推动整个地区经济转型升级，国家主席习近平参与人大广东代表团会议时便表示，广东需要有「壮士断腕」勇气，果断淘汰高污染、高排放的产业，为新兴产业发展腾出空间。对港人来说，大湾区深度融合，有可能意味经济和生活模式显著转变，如果以为大湾区建设不过是加强基建互联互通，进一步方便香港与内地的人员资金往来，仅属量变而非质变，恐怕低估了这项国策对香港的深远影响。

近月本港不少人就大湾区融合提出建议，主旨都是希望将人员、资金、货物以至信息流动的障碍尽量减少，当中很多都与基本民生相关，例如有人主张简化港人在内地开设银行户口手续，有人提议让港人在广东省一些「港办」医院诊所，使用香港医疗券。这些建议不少都有先例可援，仅是现有安排的「扩充版」，只需克服一些技术问题，执行难度有限，然而若要全面落实两地社福保障可以「跨境转移」，问题便较为复杂，需要调整政策 。

香港与内地社福保障制度差异甚大，港人在广东省升学就业，既无法将本港福利「携上」内地，也未必获得内地社会保障制度覆盖。为了解决相关问题，内地正调整政策，继港澳人士内地就业可享住房公积金待遇，据报当局又在研究让港澳人士参加内地社保。广东省政协主席王荣更建议，适度放宽港澳青年在内地购房限制，简化就业审批规定。这些措施一旦落实，将令妨碍两地人员流动的因素大减，届时本港会出现什么样的变化，政府需要及早思量。

本港土地供应不足，医疗安老服务未能满足市民需要，有人建议参考澳门租借珠海横琴模式，由邻近广东省城市批出土地，兴建「香港村」，供港人在内地居住；亦有人主张在大湾区加紧开办港资医院和安老中心，让内地生活港人享用高水平医疗安老服务。不少人希望利用大湾区机遇，解决本港医疗住屋等问题，然而天下没有免费午餐，家家有求，收得甜头必然要付出。例如有粤方官员便提到，建设「粤港澳卫生与健康共同体」，需要解决一些深层次问题，包括「医疗专业人员就业市场一体化」，说白了就是资格互认。本港医生可以在内地短期执业，最长3年，然而内地医生若要来港，门槛便高得多。粤方肯定也想利用融合的机会，向港方提出要求。

大湾区建设，粤港澳各有盘算，协调本来便非易事，况且港澳奉行一国两制，与内地制度差异巨大，融合难度自然更高。王荣指出，由于体制情况，粤港澳大湾区建设，仍然停留在会晤对话和礼节客套局面，沟通对话虽多，务实推动乏力。这番直白说话，道出了当前问题，然而中央肯定不会容许融合工作虚与委蛇、浅尝辄止。王荣认为应由国家领导人牵头，设立协调机制，由国家相关部委和粤港澳三地政府参与，统筹大湾区建设规划及实施过程遇到的问题。有关建议无疑是克服融合困难的方法，然而亦有可能触动一国两制分际的问题。

由于大湾区规划建设，并非香港特区自行管理的事务，《基本法》第22条有关中央政府各部门不得干预特区事务的条文，理论上并不适用，不过中央直接统筹大湾区融合，无可避免会决定本港一些长远政策和发展规划，港人可能忧虑一国两制分际变得模糊。诚然，港方提议的大湾区融合措施，若有中央背书，要促使内地省市首肯将会容易得多，可是反过来如果中央应广东省要求要港方妥协让步，特区政府恐怕也不易拒绝。

大湾区融合是双向过程，不可能是广东省方面向港方打开大门、港方却毋须显著扩阔门户。要实现大湾区深度融合，又要设法维持一国两制分际，难度一如既要你中有我，又要保持你我有别。中央和特区政府要鱼与熊掌兼得，必须小心掌握分寸，否则很容易引发政治矛盾。由国家领导人设立协调机制，对推动大湾区融合无疑大有帮助，然而中央决策也必须考虑到一国两制和香港的独特性，尽量让港人安心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘