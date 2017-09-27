港报社评：推动电子支付，港府应担积极角色--经济日报9月27日

内地电子支付业务拓展到海外，日本为抗衡支付宝，计划推出J币，摆脱过分倚赖现金交易，来提升城市竞争力。港府应借监日本，大力推动电子支付，以免不进则退，续落后于人。

日本是个主要靠现金支付的社会，阿里巴巴在东京等多个大城市推出支付宝服务后，当地银行业眼看势色不对，以忧日本消费者数据会被发送到中国为由，成功游说日央和金融监管机构自行搞电子支付系统，计划在2020年东京奥运会前推出以手机支付和转帐的J币，更藉此提升东京的城市竞争力。

相对日本，香港的非现金支付相当流行，八达通是成功个案。八达通为港人生活带来便利，但却存在两大问题。首先，八达通故步自封，遇发展瓶颈却不愿投放足够资源开发新技术，尤其不愿撤销实体卡、全面手机化。

其次，八达通只着眼本地市场，不求环球通用，故只对港人便利，不便利访港游客；当港人外游，八达通亦无用武之地，远远不及支付宝和腾讯的微信支付方便好用。

内地电子支付起步迟，但阿里巴巴和腾讯不计成本开发，迅速改变内地消费模式，即使不带现金，只要一机在手，就可解决衣食住行问题。

电子支付有环球化大趋势，苹果公司开发的Apple Pay，Google开发的Android Pay，都是将手机变成电子钱包，均力推无地域界限。惟八达通纵推出O! ePay，虽能在朋友间转帐，但网购只限本地55家商户，又无意与海外网店洽商，塘水滚塘鱼，不符国际大势。

在商言商，八达通打外地市场没优势，本地市场又被其垄断，港人习惯未改，没诱因积极开发手机支付。而在八达通的庞大市占下，其他流动支付不易突围。惟若现状维持下去，对本港整体利益是否有利？银联昨宣布让本港持卡人用Apple Pay在广州搭地铁。内地铁路可接受更多支付方法，那港府作为港铁大股东，应否促使港铁开放缴付市场，促进流动支付呢？

金融科技是大势所趋，各地百骏竞跑，而电子支付有助打造智慧城市，建设无现金社会，提升城市竞争力。港府有必要认真考虑，如何担当更积极角色扭转形势，包括修订政策；是否推动在公共服务开放付费系统，鼓励竞争；甚或仿效日本牵头搞统一平台，再不应以小政府为由，坐看香港继续堕后。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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