港报社评：推同股不同权，做足准备免失时机--经济日报10月24日

港交所（00388）正就设立创新板吸引新经济企业总结谘询之际，港府官员表明倾向在主板引入同股不同权。当局既有明确方向，宜尽快落实，不要再拖拖拉拉，以免再错失新经济机遇。

财政司司长陈茂波强调，时势已不同，若投资者保障得宜，不管是主板还是创新板，同股不同权公司上市并非不可能。财经事务及库务局局长刘怡翔更表明，政府倾向在主板引入同股不同权。

这反映港府不但对同股不同权持正面态度，且似倾向放弃谘询文件开设创新板引入新经济企业的建议，改为在现有上市条例中另设专章处理。当局立场明显有别于2015年证监会以投资者保障不足为由，否决港交所要求引入同股不同权的建议。港府态度转变，底因有三。

首先，本港投资者日益热衷于投资新经济股，例如首只金融科技股众安在綫早前上市超额认购400倍，冻结2,000亿元资金；即将招股上市的阅文更因有腾讯光环，广受投资者关注。若新经济股票持续让投资者尝到获利甜头，将产生良性循环，令投资者更拥抱新经济股。

第二，众安和阅文是以同股同权在港上市，惟不少新经济企业因创业者对业务的重要性与贡献，要求同股不同权，香港要吸引他们来港上市，就必须改变，与时并进。据统计，现时全球约有252间估值逾10亿美元而未上市的独角兽企业，当中98间为内地企业，包括蚂蚁金服、滴滴出行及小米等。纽约、伦敦、新加坡都在争夺独角兽，本港若不容不同股权架构，只会重蹈错失阿里巴巴的覆辙。

第三，要吸引新经济企业来港上市，主板较创新板吸引，因新板没有往绩，成交量没有保证，独角兽既要考虑若交投量不活跃将不利企业未来集资，亦要顾及基金对企业在新板上市的取态，主板便可避免这些潜在问题。

在主板容纳同股不同权，有必要再进行公开谘询，当局必须做好理据的充分准备，以释除市场人士的疑虑，如本港没有集体诉讼权，怎样才能保障小股东利益？若当局的论据不够周全，随时令谘询与讨论陷入泥淖，又再陷入拖拉局面，错失时机。

港府宜尽快处理好同股不同权问题，做好在投资者保障和吸引新经济企业的平衡，让香港股市与经济能受惠于新经济大潮。

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