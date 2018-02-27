港报社评：推智慧城市，应增电动车税宽免--经济日报2月27日

财政司司长陈茂波明天公布财政预算案，市民除聚焦增加多少纾困措施外，亦期望增加电动车税务优惠，既符环球洁净能源大趋势，也配合港府力推的智慧城市政策。

消息指，陈茂波将重新增加对电动车首次登记税的宽免优惠，相信底因有三。首先，去年仓卒的决定，需纠正过来。当时根据运输署意见，将交通挤塞问题归咎于电动车近年大幅增长，把电动车首次登记税由全面宽免改为宽免设上限97,500元。惟此却好心做坏事，电动车销量大减95%至99辆，柴油车销量则大增逾1倍至3,496辆，汽油车则微跌2%至27,268辆。

其二，电动车是大势所趋，欧盟计划在2025至2040年间全面以电动车代替汽车，印度亦准备在2030年停售燃油车，中国亦在制定取代燃油车时间表。若财司不大力推广电动车，恐怕是逆潮流而行。

其三，配合智慧城市发展，当中智慧出行讲求提升运输效率和质量，推广洁净能源，电动车正符合这概念，可减少路边废气排放，改善空气质素，有助保障市民健康。

要推广电动车，固然需要提高税务优惠作经济诱因推动，惟须明智推行，以免催谷车辆总数上升。

此外，当局还须解决配套设施不足的瓶颈。电动车由2011年69辆增至现时1.1万辆，但公共充电器同期却由872个增至1,846个，追不上电动车的增幅。即使当局在政府停车场的部分车位安装充电器，但很多时泊车位却被汽车占用，而商场停车场亦未见大幅安装充电器。

内地北京规定市中心每5公里须设1个充电站，比本港平均每10公里才有1个还要密集，香港宜增加充电站密度，方便车主，才能鼓励市民换上电动车。

现时充电站位置透明度低，政府配套设施不足，有电动车车主自行研发手机应用程式，分享资讯。有初创企业研发手提充电器，占用空间小，成本比一般充电器便宜，政府应考虑带头采购较高效益的新技术，以助推广电动车发展。

香港作为国际大都会，明天的预算案应顺应全球潮流，追上国际推广电动车的步伐，在环保和保障市民健康上出力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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