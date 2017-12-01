港报社评：揭发性侵毋须羞愧，儆恶惩奸各方支援--信报12月1日

香港田径队成员吕丽瑶在其社交网站帖文，第一句就写道「我被我的前教练性侵犯」。此事随即引起社会高度关注，甚至惊动特首林郑月娥，她表示阅读过吕丽瑶的帖文，为其勇敢行为鼓掌，承诺严肃处理，并且责成警务处处长积极跟进，希望事主向警方提供更多资讯。

有「香港栏后」之称的吕丽瑶选择在二十三岁生日的时候公开事件，按她的讲法，为的是自我勉励：「把真相说出是一种解脱，亦是把自己由victim变为survivor，这是我送给自己的生日礼物。若大家想要为我送上祝福和关心，希望大家将文章分享，让#MeToo继续燃烧下去，触动更多受害人揭开加害者的真面目。」

吕丽瑶提到的#MeToo，正是如今席卷全球的社会运动，鼓励性侵犯受害者挺身而出揭发恶行。由于受害者得到同仇敌忾的广泛支持，很多人不再甘心将不愉快的往事埋藏心底，勇敢挺身指摘加害者的个案陆续浮现，丑闻主角包括有头有面又有权有势的知名人士。最新一例，美国全国广播公司（NBC）的著名晨早新闻主播劳尔（Matt Lauer）被解雇，原因是该公司接获女员工投诉，二○○一年在其办公室遭遇性侵犯。NBC的声明指出，虽然这是劳尔二十多年主播生涯第一次涉及投诉，但有理由相信并非个别事件。

#MeToo运动可谓一石激起千重浪，被揭发性丑闻的被告名单愈来愈长，真面目被撕破的色狼要么名誉扫地，要么饭碗不保，当然也有机会接受法律制裁。然而有一点不得不注意，大家毫不吝啬向挺身举报的受害者送上掌声之余，还须给予实质的帮助。诚如#MeToo首倡者伯克（Tarana Burke）所言，每个人此刻都感觉良好，但事实是揭露性侵案件后，受害者都需要支援，如辅导、法律谘询、或许一个容身之处。

部分性侵事件受害者噤若寒蝉，默默地独自承受内心的悲痛，始终无法从梦魇里解脱出来，可能是因为感到羞耻，也可能囿于孤立无援。受到#MeToo的鼓励而挺身而出，其实只是踏出正确方向的第一步，下一步需要社会各界尤其是政府部门的支援。因此，不但警务处处长有必要积极跟进吕丽瑶事件，社会福利署亦该予以辅导，一直负责打击性骚扰的平等机会委员会则应提供法律意见。

平机会主席陈章明昨日一方面呼吁性罪行受害者报警的同时，亦向平机会作出投诉，以讨回公道及循民事途径索偿；另一方面他又透露，在二○一五年五月公布了《性骚扰——体育界问卷调查》的结果，显示近九成作出回应的体育总会没有制定反性骚扰政策。换言之，体育界必须正视问题，想方设法避免运动员受到身心伤害。

「在香港的体育界，我未曾听过有性侵犯或非礼的案例，但我相信同类事件是存在的。如果你不幸地与我有相似的遭遇，希望你能鼓起勇气，向身边的人寻求协助，不再姑息养奸。」吕丽瑶笔下彰显了坚毅不屈的勇气，同时道出了儆恶惩奸必不可少的是各方协助，受害者只要不再感到孤单，自然增加讨回公道的机会。还有一点非常重要，受害者切勿自惭形秽，所以她写道：「错的不是我，不是我的父母，更不是学校，错的是侵犯我的人。作为受害者，我不感到羞愧。我不想你们为我而难过，我想你们为我的勇气而拍掌。」

揭发性侵毋须羞愧，受害者勇敢站出来，不但让自己解脱，同时也为整个社会发出强烈讯号，性罪行不能容忍，求助者一定得到各方支援。此事曝光之后，吕丽瑶母校培正中学表示，已将涉事的外聘田径教练停职；屈臣氏田径会亦宣布暂停该名教练的职务。由此可见，受害者说出真相之后，自能大大消减姑息养奸的机会。（完）

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