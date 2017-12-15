港报社评：揭开网络霸权面纱，弃围炉取暖促对话--信报12月15日

美国《时代》杂志今年选出的风云人物是「打破沉默者」（Silence Breakers），赞扬#MeToo活动促使社会不再容忍性侵犯。打破沉默者不是特定的个人，而是包含你我他在内的群体；回顾十一年前，这份周刊选出的风云人物存在着异曲同工之妙，二○○六年的当选者是「你」，意谓互联网上所有使用者和创造者，简称网民。

网络世界的「你」持续发挥影响力至今，社交网络Facebook（fb）甚至已成为无远弗届的巨擘，渗透全球每一个角落，惟有几个极少数架设严密防火墙的国家是例外。随着fb不断壮大，用户数目超过二十亿，占世界四分一人口，衍生的副作用亦日趋显著，其中之一是「撕裂社会」。面对这样的指控，fb没有直接否认，而是说愿意减少盈利，以确保投资正确，发言人表示：「我们明白责任愈来愈大，认真地看待此事并致力改善。」

理论上并非内容供应者的社交网络，怎样撕裂社会呢？fb前高层（用户增长副总裁）帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）日前在史丹福大学商学院发言指出，用户的行为正在不知不觉间被程式化，fb创造一个以按赞为主的线上互动模式，然后用户获得满足感，产生「短暂刺激多巴胺的回馈循环」，破坏社会运作，变得没有公民论述，没有沟通，没有合作，只有假消息横流。他引述印度发生的一宗案件，fb旗下的WhatsApp流传一则假消息，造成七名无辜民众被误认作绑匪而惨遭杀害，如果这种状况再极端一点，有心人就能煽动其他人为所欲为。

帕里哈皮蒂亚又认为，fb令人感到空虚而寻求新刺激，恶性循环导致大家不断分享觉得可获他人认同的帖文。换言之，甲阵营的人只会跟同声同气的朋友圈「围炉取暖」，乙阵营和丙阵营的意见完全听不进耳里，社会因此撕裂得缺乏对话机会。

这位曾经协助前雇主把用户人数由几千万增长至七亿的过来人，如今感到极度内疚，满怀忏悔地呼吁，大家停止使用社交网络，保持思想独立，他说道：「如果你喂食这头野兽，它终有一天会毁掉你；但如果你对抗，我们便有机会控制并驾驭它。」

假若fb确是一头野兽，那么作为风云人物的网民不妨反躬自省，有没有染上围炉取暖的习惯？有没有罔顾他人意见而参与撕裂社会？香港也有一项研究值得大家参考，今年八月港大学者分析fb一千六百多个专页的活动，发现网民只会和想法相似的人交流，拒绝与政见不同者沟通，形成「网络巴尔干化」，有机会出现誓不两立的极端思想，社交网络其实令香港社会更加远离民主。

一个人是否fb用户其实不重要，值得留意的是帕里哈皮蒂亚用心良苦的劝喻：「保持思想独立」，切勿被网上盛行的「标题党」荼毒，也不要受「按赞多巴胺」蛊惑，这样才可以避免偏执地钻牛角尖，从而虚怀若谷让甲阵营、乙阵营和丙阵营打开对话的空间。

尽管fb难以洗脱破坏社会运作之污名，但有一点不得不强调，这始终是一个没有内容的平台，内容供应者来自社会各界人士，包括拥有重量级话语权的政府，修补社会撕裂不能单靠网民摒弃围炉取暖的习惯，还得视乎内容供应者怎样阐述不偏不倚的讯息。关于这方面，我们期望特首林郑月娥在「与民共议」的庄严承诺之下，进一步敞开心扉与社会各界人士沟通对话，只要内容有意义，即使不获按赞，起码能够促进彼此之间的了解，就算fb将之程式化，破坏力也不会太大。

愈来愈多人指摘fb是网络霸权，撕裂社会之余，亦蚕食传统传媒和广告业界之利益，某程度而言这是好事。当霸权面纱被揭开，网民就可以比较聪明地看清事实，那才毋枉二○○六年风云人物之令誉。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘