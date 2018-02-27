港报社评：撤国家主席任期上限，勾起终身制误国忧疑--明报2月27日

中共中央建议修宪，删除国家主席「连续任职不得超过两届」的限制，惹来不少非议。虽然取消任期限制，不等于重返终身制旧路，然而有关改动亦意味，习近平有生之年永任国家主席，并非不可能。取消国家主席任期限制，也许可以让习近平有更多时间和政治能量，克服改革阻力，实现「中国梦」宏图，惟这次改动难免勾起毛泽东时代专断独裁误国的回忆。过去20多年实践证明，任期制度的确立，令到中国权力交接相对平稳，一套行之有效的机制，不应轻易改变。

今次修宪建议令习近平可以继续连任国家主席，不少外媒即时联想到俄罗斯总统普京，惟两者的差异必须说明。普京自2000年正式就任总统后，实际掌权至今，主要是利用宪法「漏洞」﹕俄国宪法禁止总统三连任，却没有说过总统落台后不可「回朝」，普京遂于2008至2012年间，跟亲信梅德韦杰夫来一招「总统总理岗位互换」。普京的权力基础，并非来自一个强而有力的执政党，而是来自总统一职所操控的巨大权力，以及寡头精英的合作。从这个角度看，普京确是「当代沙皇」。

相比之下，习近平权力来源有所不同。刻下中国政治制度，国家主席实权有限，出任党总书记或中央军委主席，才是真正权力来源。当年邓小平身为军委会主席，毋须担任国家主席甚或党总书记，一样是国家最高领导人。中共历史中，实际最高领导人和名义最高领导人不一，并非罕见；「沙皇普京」的经验亦说明，要掌握实权，不一定需要修宪消除任期限制。当今中国民智已开，就算有人想搞毛泽东式个人崇拜，也不可能成功，遑论「复辟帝制」。

取消国家主席任期，是中国政治制度建设的一次倒退。毛泽东时代的个人独裁岁月，祸害千千万万国民，不少中共领导人也深受其害，堂堂国家主席可以冤死狱中。邓小平上台后，决意改革管治制度，党内决策过程强调共识，同时又建立一套内部制约较强的权力分布体制，以防再有另一个毛泽东出现。邓小平还亲口表示，从他开始，中共最高领导职务终身制实际废除。文革带来十年浩劫，邓小平的改革，回应了人民意愿和时代呼唤，不应轻易变更。

当然，近10多年中共共识政治也衍生了一些弊端。改革开放后，中国表面上虽然奉行中央集权，惟其实亦是一个高度下放权力的国家，「上有政策下有对策」情况普遍，权力分布碎片化，结党营私者众， 形成不少既得利益集团，党内共识政治反而成为了不同利益集团的保护伞，甚至连最高领导人也受到掣肘，妨碍经济转型深化改革。由大力反腐到确立「习核心」，习近平的思路似乎是要强化管治，打破改革阻力，以求实现其民族复兴「中国梦」，在2020至2035年间实现「社会主义现代化」，并于本世纪中叶成为社会主义强国，然而习近平集权之势日益加强，亦的确令人担心中国政治走回个人专断独裁旧路。

英国《金融时报》谈到，习近平首个5年任期，很多艰难的金融和经济改革并未能有效开展。也许习近平希望有更多时间落实宏图，希望加强改革力度，惟这亦意味党内共识政治要让路，习近平将愈益主导党内决策，党内决策有可能变得一言堂。消除国家主席任期，可以令到习近平名正言顺继续主政，毋须「垂帘听政」，令一些既得利益集团难以挑战。有关改变，对于深化经济改革或许有好处，然而却可能牺牲了政治权力交替的稳定性。邓小平废除终身制，这些年实践下来，证明有效，消除了权力更迭引致政局不稳之疑虑，现在修宪撤去国家主席任期上限，如何确保日后权力更迭可以做到稳定，是中共需要回答的问题。

在很多国家，国家领导人任期都是经常惹来议论的题目，例如美国便不时有学者讨论，总统任期应否只限两任。美国宪法原本没有限制总统任期，直至1947年通过宪法第22修正案，才规定最多两任。尽管自开国总统华盛顿以来，便有「限于两任」的不成文规定，惟历史资料显示，多名总统均试过寻求延任，只是并不成功，唯一例外是罗斯福。1932年罗斯福当选美国总统，推出「新政」令国家走出大萧条。按不成文规定，罗斯福应于1940年下台，惟当时二次大战爆发不久，美国政界出现一股声音，认为国家正处关键时刻，需要维持最高领导的延续性，结果罗斯福合共四度连任，直至1945年过身。然而必须指出的是，罗斯福每次都是获选民授权续任；美国奉行三权分立，宪法亦设下了很多权力制衡机制。相比之下，中国政治制度内的权力监督机制便薄弱得多，这亦是外界关注习近平可以不受10年任期限制的根源。

无可否认，中国现时处于改革攻坚关键时刻，强人政治有助国策方针延续性，然而绝对权力使人绝对腐化，强人政治可以相当危险。美国第30任总统柯立芝（任期1923至1929年）说过，身居政府高位者，很难避免自我陶醉弊病，总统终日活于吹捧谄媚气氛之中，早晚会影响判断，变得粗心自负；中国数千年历史亦说明，就算贤君圣主，长年在位也容易糊涂犯错。近年中共常强调要有制度自信、文化自信，毋须抄袭西方政治制度。中共希望透过国家监察委员会等制度，实现自我监督、自我完善，成效如何有待观察，可是领导人任期制度，正是源于中共自身的惨痛经验而得出，贸然改动一套行之有效的制度，恐留下深远后患。

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