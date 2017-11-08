港报社评：收受利益成为悬案，心力交瘁与人无尤--明报11月8日

前行政长官曾荫权被控收受利益罪，两度审讯均未能达成有效裁决，控方决定暂时不再要求重审。案件束诸高阁，有可能成为永恒悬案，曾荫权再遭起诉机率相当低，惟涉嫌收受利益的恶名亦难以彻底洗脱，成为曾荫权的永恒污点。曾荫权形容折腾5年很疲累，然而身为特区政府之首，从一开始就应该律己以严，避免瓜田李下，「心力交瘁」乃自招，与人无尤。曾荫权案前车可监，政府应尽快落实修订《防止贿赂条例》，将收受利益罪行涵盖范围扩大至行政长官，勿再拖拖拉拉。

2015年，曾荫权遭廉署落案起诉，控以两项公职人员行为失当罪，其后再被加控「行政长官接受利益罪」，今年初陪审团裁定两项公职人员行为失当一罪成、一罪脱，至于收受利益罪则未能达至大比数有效裁决，需要重审，未料再来一次，结果仍然一样。案情表面看似复杂，其实脉络核心并不艰深。根据控方说法，曾荫权身为行政长官，在审批雄涛数码广播牌照时，接受雄涛股东提供的豪宅装修，价值300万元，至于负责装修设计的何周礼，随后获得曾荫权推荐受勳。

整宗案件，充斥着大量「巧合」，诸如曾荫权「租住」的深圳东海花园豪宅，业主偏偏是雄涛股东黄楚标；出入境纪录显示，曾荫权与雄涛另一股东李国宝几乎在同一时间欧游，而在欧游前大约两星期，李国宝与曾太鲍笑薇又巧合地在半小时之内，在银行分别提取和存入35万元现金。李国宝声言当时儿子即将在伦敦结婚，提款35万元只为「封利市」，惟控方质疑，短时间内出现两笔数目相同的大额提存耐人寻味，认为两者必有关系。

虽然一系列的「巧合」，说到底只能算是环境证据，然而从常理心的角度去看，耐人寻味事件一宗接一宗，难免令人觉得事有蹊跷。法官引导陪审团，指出不能忽略曾荫权与雄涛3名股东黄楚标、李国宝及郑经翰的密切关系，贿赂公职人员有时毋须明言要求为何，以特首身分接受装修费本身即属贪污，毋须与发牌决定有关，等等。法官其实已清晰点出关键，不过陪审团始终无法得出有效裁决。随着控方申请将控罪交予法庭存档，案件大有可能永远成为悬案。

表面上，曾荫权似乎可以松一口气，然而涉嫌收受利益的控罪，其实并没有真正消失，有可能成为曾荫权余生一个永远无法卸下的包袱。法律证据无法证明有罪，不代表被告清白，公众对高官操守有要求有期望，身为行政长官更应该以身作则，务求「比白纸更白」。曾荫权将公众对特首的合理期望抛诸脑后，结果换来官司缠身。

行政长官面对潜在利益冲突事宜，在特区政府架构之内，诚然没有「上司」可以谘询，可是曾荫权大可谘询其他司长意见，而不是自把自为。对于曾荫权而言，特首接受富商朋友私人款待的「内部」守则，就真的只存在于其脑部之内，案情亦显示他从没有向身边官员和幕僚说过，希望就潜在利益冲突事宜与他人商讨，如何监督自己，完全是自己一个人说了算。

公职人员由收受利益一刻开始，已经失去诚信，令人无法相信他/她可以公正履行职责，有否作出特定报答行为，已经不再重要。曾荫权自言与家人经过5年多的「磨折」，感到心力交瘁，然而祸福无门，唯人自招。曾荫权由被揭接受富豪以私人飞机及游艇接载款待，到后来闹出深圳东海花园豪宅风波，对瓜田李下毫不避忌，还反过来质疑公众期望「过高」，最终身陷法网，很难获得公众认同。

陪审团一再无法达成有效裁决，控方选择将控罪交予法庭存档，不排除日后「情况有变」时再度申请重审，说不上是罕见做法，不过监于案件备受社会关注，律政司应该考虑在适当时候，向公众解释今次决定既非出于同情，亦非有意留难。2012年，曾荫权与富商巨贾千丝万缕关系曝光后，政府委任终审法院前首席法官李国能领导独立委员会，检讨如何处理特首潜在利益冲突问题。委员会其中一项建议是修订《防止贿赂条例》，将行政长官收受利益纳入规管范围，惟5年过去，建议仍未落实，情况令人遗憾。

现任行政长官林郑月娥发表《施政报告》，重提修订防贿条例，惟未见具体时间表。政府迟迟未作修订，一大理由是行政长官宪制地位「超然」，需要从长计议，通盘考虑相关宪制法律规定，然而本港是法治社会，特首不可能凌驾法律，李国能亦不认为相关修订存在宪制或法律障碍。政府有责任加快修例步伐，提出具体时间表，不应一拖再拖。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘