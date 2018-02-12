港报社评：改善公共交通安全，刻不容缓--经济日报2月12日

大埔日前发生严重巴士车祸，疑涉及司机驾驶态度，事件令人再次关注公共交通安全和服务质素问题。港府除了全面调查肇因外，宜尽快采取措施改善问题，才能确保市民出行安全。

九巴一辆巴士上周六在大埔公路失事翻侧，造成19死逾60伤。部分乘客均指车祸是巴士兼职司机人为过失所致，司机疑迟开车遭乘客责备，被指发脾气驾驶。

巴士意外近年频生，对上一次是去年9月在深水埗，城巴司机因收掣不及铲上行人路，造成3死29伤。

特首林郑月娥宣布将成立一个由法官主持的独立调查委员会，全面调查公共交通安全，尤其是专营巴士的安全服务水平。委员会调查需时，但港府有必要正视两个问题。

其一，巴士或小巴司机服务质素问题。今次车祸肇事司机有危驾前科之余，还曾经高速驾驶巴士入弯撞毁铁栏。今次意外，乘客更指他是被骂后发脾气驾驶，九巴是否具备有效机制，处罚情绪不稳的司机？

事实上，根据交通谘询委员会的投诉数字，去年第三季接获有关专营巴士投诉和建议达1,739宗，较第二季上升约29%，而针对九巴的投诉占935宗。乘客对巴士司机投诉增加，巴士公司是否因人手不足，请人难而不敢对有问题司机作出严厉处分呢？还是涉及巴士公司雇佣制度，工时长，以致司机超速，争取在下一程车前有更多时间休息？

其二，大埔村民指肇事地点弯位多又落斜，而且大树亦多，影响驾驶人士的视綫，故经常发生车祸。既然该处属于交通黑点，为何当局迟迟不作出纠正措施？难道要像2008年西贡蚝涌发生19死夺命旅巴车祸后，才正视问题，拨款扩阔路面及增加安全措施？

当局宜巡视全港一些交通黑点，并作出相应改善措施。例如在今次车祸现场弯位髹上深黄色减速綫，提示司机减速，并修剪路边大树，或改种较矮的树，甚至安装摄录机，阻吓司机不要超速驾驶，并在转弯时减速。

本港公共交通主要倚靠铁路，若没铁路行走的地方，则仰赖巴士和小巴出入，故市民都非常关心巴士和小巴在道路上的安全。港府实宜汲取今次车祸教训，找出潜在问题症结，并尽快采取补救措施。（完）

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