港报社评：改善民生须实干，莫让希望变失望--信报1月2日

旧的一年过去，新的一年莅临。二○一七年不管如何风云变幻，维港两岸在跨年之夜还是聚集了三十多万人呼朋结伴欣赏璀璨烟花，为二○一八年许下各式各样的愿望。根据希腊神话，潘朵拉盒子打开之后，尽管灾难纷至沓来，但盒子里始终留着「希望」。只要大家对于未来仍然怀抱希望，日子再艰难也有机会否极泰来。

芸芸众生之中，与病魔搏斗的两名婴儿浚恒和予恩特别需要眷顾，他们的父母选择在除夕前往礼宾府向特首林郑月娥请愿，就是争取一个劫后重生的「希望」。请愿期间，浚恒的母亲在林郑面前下跪，激动落泪恳求救助。

浚恒半年前在沙田威尔斯亲王医院出世，父母质疑院方出错，太迟发现他有肠扭结情况，经过两次手术后大小肠脏几乎完全坏死，可能终身须靠注射营养液维生。林郑弯腰扶起下跪请愿的浚恒妈妈，予以安慰并承诺跟进。

至于一岁的小女婴予恩，早前接受通胆管手术后，心跳和呼吸一度停顿，正在玛丽医院儿童深切治疗部留医。其父母同样质疑医疗失误，涉嫌疏忽导致延误急救时间，令予恩部分脑细胞坏死。林郑强调，将提供最佳治疗，希望予恩父母放心，医管局会作出公平专业的调查，由食物及衞生局局长跟进。食衞局局长陈肇始随后说医管局已成立独立调查小组研究，一月初开会，有何结果将向家人和公众交代。

浚恒和予恩的病情究竟是否真的关乎医疗失误，暂不宜过早论断，一切交由专家查研，然而香港的医疗系统存在因人手不足容易衍生忙中有错的弊端，乃不争事实。长久以来，没有足够的医生，没有足够的护士，即使硬件设施勉强得以张罗，奈何软件部分依旧捉襟见肘，摆在眼前的显著例子是天水围医院迟迟无法正常运作。

按原定计划，天水围医院去年一月起分阶段投入服务，首阶段提供内科及老人科、矫形及创伤科、家庭医学专科门诊等等非紧急服务，急症室于三月起每日服务八小时，政府承诺于去年第四季每日延长服务至十二小时。很可惜，二○一七年过去了，承诺已告落空，急症室还是处于每日服务八小时的状态，其他住院服务遥遥无期。

跟天水围医院的「门堪罗雀」形成强烈对比的是其他公立医院，最近每日到急症室求诊的人数超过五千，住院人数约一千，内科病床占用率平均升至百分之一百一十五，博爱医院高达百分之一百三十四，联合医院是百分之一百三十，将军澳医院是百分之一百二十。总而言之，各间公立医院皆长期爆棚，唯独天水围医院空有设施却乏人提供服务。现实情况是医护人手一如既往严重不足，林郑去年十月发表《施政报告》时提到「确保我们的医疗系统能长远持续发展」沦为空谈。

根据林郑的讲法，政府会投放资源于改善医疗体系及服务，包括大力推动基层医疗健康工作，因为协调各界的基层医疗系统可提升整体公众健康的水平，减少重复入院及纠正以急症服务作为求诊首个接触点的现象。陈肇始补充，基层医疗并非只是针对基层市民，而是涵盖所有市民的健康，包括无病的人预防患病、高危病人尽早发现问题，以及防止已经出院的病人重复入院，希望日后成立的基层医疗发展督导委员会可减少公立医院负担。她解释：「好似条河，一定要喺上流做工作。医管局工作一直集中于下流救人，但无论点救都救唔切。」

说是这么说，惟现时的医疗系统根本「上流和下流同样救唔切」，通俗一点的讲法是「七个盖难掩十个樽」。

林郑的施政重点是改善民生，少谈政争。新的一年要许愿的话，我们冀盼政府拿出实干精神，尽快增加医护人手，莫让希望变成失望。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘