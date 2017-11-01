港报社评：改善社福机构管治，一笔过拨款可改良--明报11月1日

邻舍辅导会财务预算失误，需要大幅削减短期计划和变相裁员，暴露部分社福机构管理不善的问题。政府推行「一笔过」拨款津助制度，原意是让社福机构有更大灵活性，惟部分机构高层缺乏人事及财务管理知识，邻舍辅导会误判财政状况，扩充人手，又向员工大派奖金，作茧自缚，其实完全可以避免。「一笔过」拨款推行17年，是时候检讨完善制度，然而更重要是提升社福机构高层管理能力，加强透明度，是否一定要将「一笔过」拨款制度推倒重来，走回头路，需要三思。

邻舍辅导会财困，管理层难辞其咎。根据内部调查报告，事件起因是财务分析估算出现严重疏忽，导致预算编制出错，在高估盈余下大幅增加人手，扩充服务，直至近期才发现「计错数」，支出超过社署一笔过拨款津助，有可能耗尽储备。会方不得不提早结束逾廿个短期计划，以及相关临时职位，牵涉逾百员工，虽然部分人由内部常设职位空缺吸纳，可是仍有42人尚待处理，恐怕失去饭碗。

邻舍辅导会2015/16年度获社署拨款近4亿元，然而会方显然未有审慎理财，善用资源。过去数年，会方推出多项新计划，改善员工待遇，包括向员工发放特别奖金，合共7700万元，其中总干事更试过一次获发19.3万元奖金，惹来「肥上瘦下」质疑。尽管内部调查坚称，发放特别奖金没有违反拨款制度规定，并非财困「直接成因」，惟管理层「大花筒」文化表露无遗。调查报告批评，事态发展显示高层管治松懈、内部沟通欠佳、问责和危机意识不足。总干事和财务总监问责请辞，副总干事提出自动减薪，只是承担最基本的责任，会方必须痛定思痛，整顿内部治理。

今次事件，令到「一笔过」拨款制度再度成为关注焦点，有前线社工组织便称，长远应取消相关制度。「一笔过」拨款制度自2000年起推行，迄今17年，政府和社福界检讨制度得失，也属合情合理，关键在于实事求是、对症下药。当年政府以「一笔过」拨款取代「实报实销」津助，目标是希望社福机构善用资源，改变服务僵化、窒碍创意的情况。「实报实销」制度一大缺点，是欠缺弹性，社福机构开支是否用得其所，社署不易衡量，有时社福机构发现年终剩下很多钱，为免向政府解释，索性设法花光，不理效益，造成资源浪费。

相比之下，由政府每年一笔过拨款给机构自行运用，支付员工薪酬和日常营运开支，社福机构毋须逐项向社署汇报，余款还可留作储备，灵活性大大提高，有利服务推陈出新。理论上，社福机构需要好好思量如何善用整笔拨款，达到不同目标，用钱会更加审慎。不过政策往往有利亦有弊。「一笔过」拨款强调「机构自主」和自行分配资源，意味社福机构高层权力大增，必须加强透明度和监督。如果管理层处事马虎草率，挥霍无道，有可能引发财政危机。今次邻舍辅导会烂摊子正是惨痛教训。

另外，「一笔过」拨款制度将社福机构员工薪酬，与公务员薪酬架构脱鈎，改为根据薪酬中位数拨款，对薪酬高于中位数的资深社工来说，难免较为不利。大部分社福机构因为财政有限，没有跟随社署薪酬架构制订薪酬，加上工时长、压力大等因素，中、下层员工与管理层容易出现矛盾，一旦管理层闹出「肥上瘦下」嫌疑，矛盾更有可能激化，可是要将社工薪酬调整至与社署看齐，又会带来沉重财政压力。邻舍辅导会财困，会方解释主因就是前年大幅加薪，希望与社署薪级表看齐，导致机构总开支急增一成，不胜负荷。

「一笔过」拨款的关键是做好财务管理，然而好社工不一定能够成为好的管理者，这种情况在医生、新闻工作者等专业界别也颇为常见，任何机构若要有效运作，都必须有优秀的管理者，确保人事、行政和财务管理井井有条，社福机构亦不例外。一旦晋身管理层，就有责任做好管理者的工作，即使并非精于财务，也总不能对财政运作缺乏触觉和敏感度。现在的问题是，一些社福机构高层缺乏相关培训，对财务管理近乎一窍不通，部分社工囿于意识形态，认定财务管理与社会服务以人为本是「先天对立」，心存抗拒，不明白优良管理对推进社会服务的重要。

社福机构当前急务是提升管治能力，加强营运透明度，社工薪酬水平可以列入检讨议程。「一笔过」拨款制度并不完美，需要改良，惟其优点亦不应抹杀，若只是因为个别社福机构营运不善，贸然走回头路，回归「实报实销」旧制，无异于斩脚趾避沙虫，是否明智，值得商榷。（完）

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