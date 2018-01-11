港报社评：放宽按保有风险，政府行事须慎重--明报1月11日

财政司长陈茂波一句「可以探讨和配合」，令到「放宽按揭保险成数」之说甚嚣尘上。本港楼价高企，一些年轻人即使月入甚高，也因为未能应付首期而无法「上车」。政府希望协助他们实现置业梦，本非坏事，然而放宽按保始终有一定风险，有可能刺激楼价「步步高升」，甚至抵消放宽按保的效果；一旦市况逆转，楼价下跌一成，「首置」年轻人更可能沦为负资产人士。放宽按保可以是妙着，亦可以是败笔，政府必须从长计议，审慎行事，不能操之过急。

楼市升了14年，楼价水平已远超一般市民负担能力，年轻人努力打拼，也未必有方法储够钱付首期，衍生不少荒诞现象，买楼「靠父干」成为常态，发展商也纷纷提供按揭优惠，伙拍财务公司提供高成数按揭，协助买家入市。可是并非每位父母都有本事帮子女应付首期，发展商和财务公司的按揭「优惠」，也往往除笨有精，累计利息开支可能比一般银行按揭高出3倍以上，加重供楼者负担。行政长官林郑月娥强调，现届政府房屋政策以置业为主导，目的是重燃不同收入人士置业希望，其中一个必须处理的难题，就是协助「首置」年轻人应付首期。

早在去年10月，林太已首次提到，考虑透过按揭证券公司，帮助收入稳定的市民处理买楼首期；及至近日陈茂波出席立法会会议，谈及协助年轻人减轻首期负担「上车」，更明确表示由按证公司协助置业人士降低首期负担，「完全可以探讨和配合」，政府一直有关注和研究相关问题，「正等待适当时机」。言论一出，市场人士无不认定放宽按保「事在必行」，无论是地产代理还是发展商的讨论焦点，已不是应否放宽又或何时适切，而是放宽多少。

根据现时的按保计划，400万元或以下单位才能承做九成按揭，400万以上至600万元可借八成。有业界人士主张放宽按保上限，楼价500万元以下亦可申请九成按保，意味首期将由100万减至50万元；有发展商高层甚至认为，可以将上限调高至600万元。对于地产代理和发展商来说，放宽按保意味更多生意，当然「多多益善」，发展商也毋须花心思搞按揭优惠计划，不用长期背起客户贷款，可是放宽按保有可能牵一发动全身，未经深思熟虑贸然出手，有可能加剧楼市乱象。

无可否认，400万元以下的单位，在目前本港物业市场已几近「绝迹」。世上没有不能改动的政策，需要因事制宜，然而亦必须看准时机，对症下药，严防风险。放宽按保措施，必须与增加楼宇供应相配合，始能避免给楼市火上加油。

近年楼价飈升，有论者认为原因之一是政府推出「辣招」，打击了业主放售意欲，导致二手供应锐减。支持放宽按保者声称，调高按保上限，可令「上车」人士有更多选择，带旺二手楼宇交投，从而遏抑「蚊型楼」价格。不过放宽按保必然刺激更多人入市，市场需求增加，楼价无可避免有上升压力。究竟放宽按保对楼价有何影响，现在难以断言，倘若楼价因此进一步飈升，500万元以下单位也变得愈来愈少，难道又要再考虑调高上限，协助首置者入市？

过去财金官员对放宽按保甚有保留，金管局总裁陈德霖曾表示，无意放宽按揭限制。林太提出透过按证公司协助市民处理首期后，陈茂波还一度表示「绝不考虑」调整按揭政策，后来林太强调不能政出多门，官方口径才趋于统一。放宽按保问题之一，是有可能向市场释出错误信息，令人以为政府遏抑楼价的决心有所动摇。陈茂波在立法会谈到放宽按揭，强调不希望市场误解为「减辣」，不过市场观感和反应并不容易控制。政府放宽按保，必须对准目标，即「有能力供楼惟付不出首期的人」，否则的确很容易被理解为「减辣」，令楼市更趋炽热。

放宽九成按揭规限，虽然有助市民上车，惟亦意味只要楼价下跌一成，业主已可能沦为负资产人士。本港的按揭供款与入息比率，近年持续上升，去年升见68％，虽然仍远低于1997年高峰的103%，可是美国加息大势所趋，一旦按揭息率上升，将加重供楼人士负担。设若政府真的放宽按保，必须做好风险管控，压力测试必须严谨，确保只有收入稳定充裕的准买家才能借足九成，以免投机者和财力不足者利用相关安排冒险入市。（完）

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