港报社评：放生倘惹蝗祸，积德等同造孽--信报12月27日

虽然「蝗虫」一词安置于不同语境会有不同解读，圣经甚至将之譬喻天谴或者魔鬼，但作为一种活生生的昆虫，蝗虫实实在在破坏力惊人，这种可畏的生物并非文学上的象征性图腾那么简单。没想到，香港居然惊现大量蝗虫，说不定有朝一日真的惹来蝗祸，思之难免悸然。

在大埔大美督船湾淡水湖集水区一带，郊游市民近日赫然发现逾千蝗虫出没，主要是跳来跳去觅食，部分则正在产卵，另见遍地屍骸，可能遭人类踩死或车轮辗毙，场面相当吓人。据说，这是近三个月第二次发现蝗虫，十月初有行山人士在马鞍山梅子林亦目睹一批虫踪。

为什么高度城市化的香港会有不寻常的蝗虫？如无意外，应该跟圣经《出埃及记》所说上帝利用蝗祸惩罚不愿释放犹太人的法老王无关，一般估计是源于所谓的「放生」活动，怀抱宗教热忱的善男信女以为把小动物送往自然界的山山水水，任其自生自灭，就是积德造福的好事。只可惜，无数次惨痛的经验告诉大家，放生并非主观想像之中的阴骘善行，客观效果适得其反，徒然好心做坏事，道德上完全不值得鼓励，而且法律上有机会违规。根据现行法例，如果放生导致动物痛苦及死亡，有可能触犯《防止残酷对待动物条例》第一百六十九章，最高刑罚为监禁三年及罚款二十万元。

蝗虫的本来面貌是温驯而独居的草蜢，但其后腿有一个感应器官，一旦受到有规律的摩擦，体内产生荷尔蒙刺激，性情会变得暴戾，体形也会变色增大，然后联群结队到处迁徙，大范围觅食，俨然有组织犯罪的恐怖社团，由此造成生态灾难，所到之处满目疮痍。简单来说，草蜢后腿的感应器官受到摩擦，意味着身边的同类愈来愈多，即是挤迫得「摩肩接踵」，同时导致粮食不足，必须从独居化作群居，长途跋涉「攻城掠地」。人们见到分散独居的草蜢，印象也许是可爱，当见到盈千累万有时过亿的蝗虫，遮天蔽日的观感必定是可怕。

暂时而言，船湾淡水湖集水区的蝗虫尚未见有造成太大的破坏，渔护署表示会派人加强巡逻，密切监察情况。尽管如此，惟这场面始终令大家感到不安，如果放生蝗虫的估计是正确的话，反映仍然有很多愚昧的人做着十分荒谬的事。事发之处有两张海报问得好：「放生真能给牠们幸福吗？」海报由渔护署、嘉道理农场、爱护动物协会、香港两栖及爬虫协会联名，陈述放生可能引起的后果，呼吁公众：「停一停、谂一谂，放生是否真的可以拯救生命？」

胡乱放生根本就是造孽，淡水龟放到咸水海里，珊瑚鱼放到人工湖里，后果是死路一条。不同的物种「放生」在不同的区域，适应能力弱的固然无法生存，要是适应能力强，则会侵占原生物种的地盘，导致弱肉强食，生态从此不平衡。更何况，外来物种有机会带来细菌污染环境，受害的包括处于食物链最顶端的人类。

香港已经有太多的胡乱放生例子，而大陆和台湾尤其骇人听闻，连有剧毒的眼镜蛇亦在放生名单之列，让俚语「笑骑骑、放毒蛇」化作啼笑皆非的事实，还促成不必要的社会恐慌。

放生活动的初衷是慈悲为怀，可是客观世界不以人的主观意志为转移，放生百害而无一利，善男信女别再愚不可及地做出变相的杀戮行为，停止放生才是真正意义的积德造福。不要忘记，有些唯利是图的商人故意投其所好，你要放生，他们就捉来大量小动物让你购买，无辜的生命断送在这种吊诡的「慈悲事孽」。

不放生，不造孽，众生自然，相安无恙。

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