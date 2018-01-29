港报社评：政府宁愿让温和民主派当选--信报1月29日

香港众志常委周庭报名参加三月立法会港岛区补选，但其参选资格被选举主任裁定无效，理由是香港众志的核心纲领提倡「民主自决」，主张香港前途公投应包括独立和地方自治等等选项，违背「一国两制」原则，而周庭是香港众志创党成员，从无解除联系，而其在提名表格亦填上政治联系为香港众志，清楚显示她认同「民主自决」，并非真心及真诚拥护《基本法》及効忠香港特区。简言之，周庭被DQ。

周庭本来是民主派参加港岛区补选的代表，志在取回原属香港众志主席罗冠聪被褫夺的议席，如今入闸受阻，选情将会构成怎样的影响？有一种意见预料，周庭被DQ对于民主派来说未尝不是「因祸得福」，相信民意必定反弹，无论替补周庭的人选是谁，将会吸引大量同情票。属于建制派的新民党主席叶刘淑仪早就公开表示，「求神拜佛」不希望周庭被DQ，怕的就是造成反效果，累及该党推举的港岛区参选人陈家佩胜算受损。

报称独立民主派的南区区议员区诺轩在周庭失去资格后随即报名参选，外界认为他就是替补人选，现流行的讲法是Plan B。关于替补身份，区诺轩本人和香港众志皆支吾以对，但这名民主党前党员始终存在着同样被取消资格的隐忧，原因是他在《香港革新论》一书之中发表署名文章，倡议泛民各派合作守护大大小小的社区以「度过漫长的黑暗」。《香港革新论》主张「革新保港，民主自治，永续自治」，声称希望在「民主回归论」和「独立建国论」以外，建构香港前途的「第三种想像」，内地政法大学讲师王理万在全国港澳研究会的《港澳研究》期刊撰文，点名批评该书具有浓厚的「港独」色彩。

区诺轩于二○一五年竞逐区议会利东一选区，以南区「票王」姿态胜出而连任，拥有一定程度的历练，实际的问政能力和选举经验较周庭有过之而无不及，即使他不是香港众志的替补人选，亦会是民主派的寄托所在，如果利用DQ事件大打悲情牌催票的话，其对手陈家佩看来会受到压力。问题是，万一区诺轩又被取消资格，还有没有Plan C？

另一边厢，报名角逐九龙西区的姚松炎尚未获得提名确认通知，却接获选举主任的电邮提出四条问题，包括引述姚曾批评人大释法，询问他「现在是否接纳人大常委会解释《基本法》一○四条的解释」，以及是否赞同台独组织时代力量的政治主张等。因此，这位曾被裁定不符宣誓规定而遭取消席位的前议员，能否卷土重来如愿参选仍属「五五波」。假如姚松炎同样被DQ，民主派在九龙西的选情更加耐人寻味，毕竟早前已发生过争拗谁该是替补人选的内讧，结果导致初选排第二位的民协冯检基「知难而退」，改由排第三位的民主党袁海文顶上。虽说民意反弹有利于民主派吸引同情票，可惜一脸青涩的袁海文没有多少「江湖地位」，口和心不和的各个政团会否全力为他站台顿成疑问，说不定再以「胜算考虑」为藉口酝酿推翻初选机制，推出Plan D人选。

袁海文现年三十一岁，在民主派初选之前乃寂寂无闻的小角色，就算经历过初选，如此一位「后备的后备」还是毫不起眼，不过由于香港的政治生态波谲云诡，柳暗花明又一村的情况之下，袁海文竟然成为民主派重夺议席的「救生圈」，堪称其个人命运的大奇蹟。袁海文目前的最大优势是被DQ的机会微乎其微，他斩钉截铁讲过，民主党相信「港独」或「疑似支持港独」只会对香港造成破坏，如果有人为他站台是希望宣扬「港独」，他就不希望对方站台。

站在政府的角度观之，自然明白DQ周庭的客观效果是间接为民主派拉票，然而「港独」无论是「明独」还是「暗独」，牵涉到大是大非的国家主权问题，所以不惜一切必须防微杜渐，中间的盘算是宁愿让拒撑「港独」的温和民主派当选，也不欲见到激进的分离主义者进入议会。事实上，从周庭之参选止步，也可预示同属香港众志核心人物的黄之锋等，势将被封阻晋身立法会议员之途。

民主派昨日傍晚在政府总部外举行反DQ集会，不满政治红线愈收愈紧。有参与集会的市民表示，即使没有心仪候选人亦要投票，反映悲情牌开始生效。若说「港独」就是红线，那么选举主任的决定不妨理解为，政府是温和民主派的助选团。

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