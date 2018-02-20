港报社评：政府未遏私家车增长，电动车政策弄巧反拙--明报2月20日

财政司长将于本月底发表《财政预算案》，不少车主和环保人士都关注政府会否推出新措施，遏抑私家车数目增长。去年政府大幅削减电动私家车首次登记税优惠，不仅无助遏抑私家车增长速度，反而刺激了燃油汽车数目显著增加，令改善空气污染的努力开倒车，政策彻头彻尾失败。政府必须汲取教训，对症下药，一边扭转汽车急增的势头，一边鼓励车主舍弃燃油车改用环保电动车，不能药石乱投。

电动车普及是全球大趋势，政府为了推动环保、改善空气质素，也强调要更广泛使用「另类燃料」汽车。2009年的《施政报告》便提出推广电动车，希望香港成为亚洲区内最广泛使用电动车的地方，翌年政府发表《香港应对气候变化策略及行动纲领》，更订出了相当进取的目标，争取2020年全港有三成私家车属于电动或混能车。时间飞逝，现在距离2020年只余两年，可是全港电动私家车只有大约1万辆，占私家车总数不足2%，若与《纲领》所订的目标相比，绝对是不及格。

过去政府推广电动私家车的其中一招，是豁免电动车首次登记税。有关政策有一定成效，多年来一再延续。随着近年电动私家车技术显著进步，与传统燃油私家车的价格差距亦逐步收窄，愿意购买电动私家车的驾驶人士亦明显增加。根据政府数据，2013/14年度豁免首次登记税的电动私家车有106架，涉及税额1000多万元，到了2014/15年度，受惠车辆数目激增10倍至超过1300架，豁免税额亦增至8.16亿元。然而就在电动私家车市场终于「起飞」之际，去年《预算案》却突然宣布，改变全数豁免首次登记税安排，将宽减额设定上限为97,500元，导致电动车价格急升，问津者锐减。

政府撤销全数豁免优惠，原因有二，一是认为电动私家车市场竞争力持续提升，没理由变相补贴电动车制造商开拓市场，二是政府一贯奉行以公共交通为本的运输政策，继续豁免首次登记税，似有鼓励私家车数目增长之嫌。有关观点本来有一定道理，问题是当局不再全面豁免登记税之余，并没有采取其他措施，鼓励车主舍燃油车换电动车，也没有出招遏止私家车数目急增，结果撤销全数豁免优惠这一举动，竟然成了推广电动车的催命符。

运输署数据显示，税务优惠改变后，电动车销量大减，去年4至12月的9个月内，电动车销量仅99辆，跌幅超过九成。更讽刺是同期柴油汽车销量增幅更达1.06倍。过去一年本港空气质素未如理想，污染水平严重的时间，比起2016年大幅增加，路边二氧化氮浓度亦处于高水平，凡此种种都显示，当局大削电动车全面税务优惠，是极其错误的一着。

本港市区路边空气污染严重，一大原因是车辆数目增长惊人，2011至2016年间，本港车辆登记总数急增一成八，突破81万辆，新增车辆有87％来自私家车。运输署资料显示，去年底登记私家车突破60万辆，10年间数目增加近五成。私家车数目持续急增，除了因为车价愈趋便宜，亦因为市区楼价高企，市民无奈愈住愈远，需要买车代步。政府只看到全数豁免电动车首次优惠似有助长私家车增长之嫌，对于如何处理私家车增长过快的问题，却没有周详通盘的应对措施，是典型的「只见树木不见森林」，徒然令人质疑当局环保政策开倒车，讲一套做一套，令车主和业界无所适从。

遏抑私家车增长，必须釜底抽薪，增加私家车首次登记税，做法值得考虑。即将发表的《预算案》，应该增加燃油私家车首次登记税，至于电动车方面，由于去年大幅削减税务优惠，已令车价飈升，现在增加首次登记税未必适合，不过政府也没理由长期补贴电动车制造商，恢复全数豁免税务优惠，并没必要。

目前全球多个国家或地区，诸如法国、英国、台湾、德国、印度等，均已就全面禁售燃油汽车订立时间表，特区政府应该积极考虑仿效。为了鼓励车主「舍燃油车取电动车」，当局应该考虑推出电动车「一换一」税务优惠方案，从而做到一边推动环保改善空气质素，一边避免刺激私家车数目继续急增。本港推广电动车，一大障碍是配套设施不足，充电设施尤其缺乏。政府若有决心推广电动车，有必要制订长远政策，大幅增加充电设施，加强电动车维修人才培训。

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