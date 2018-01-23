港报社评：政府没善用储备盈余，不代表民粹派钱可取--明报1月23日

政府库房严重水浸，本财政年度盈余有机会高达1600亿元，连日来政界和社会有不少声音，要求政府直接「派钱」还富于民。香港社会问题多多，深层次矛盾严重，市民怨气冲天，政府坐拥近万亿元财政储备，却一直未有好好运用，辜负公众期望，必须严厉批判，可是当局没有善用财政盈余和储备，不代表民粹式派钱可取。政府应该集中火力处理经济民生难题，「派钱」讨好市民，等同放弃善用手上资源改革求进，与懒惰怠政无异。

澳门于2008年起推出「现金分享计划」，至今已先后「派钱」11次，至于香港亦试过在2011年耗资360亿元「派钱」，年满18岁以上香港永久居民一律获发放6000元。当年特区政府「派钱」一大原因，是录得超过700亿元巨额盈余，惟有关做法被指破坏谨慎理财原则，之后政府亦未再推出类似措施。然而由于今年盈余金额惊人，料见新高，要求「派钱」还富于民的声浪，近日又再卷土重来，并有愈来愈响亮之势。有政党和行会成员声称，「派钱」可以刺激消费，同时有利改善社会气氛，争取市民支持政府，有助未来数年施政，云云。

很多政府都因为捉襟见肘惆怅不已，特区当局因为库房满泻而苦恼，背后反映的问题值得深思。本港民生问题堆积如山，社会充满怨气，贫富悬殊恶化、楼价愈飈愈高、公屋轮候时间愈来愈长、安老服务严重不足、公立医院牀位不足经常「迫爆」等，无不招来市民怨怼。政府明明有雄厚财力改善民生，可是市民却得不到需要的服务，只见各大基建工程超支严重，涉款动辄数以百亿元计。部分市民宁可政府「派钱」，一大原因是当局未能给予公众信心，令人相信政府有决心有能力改善民生。市民觉得与其让政府将公帑花在不切实际地方，还不如「回水」，让市民花掉更为实际。

市民不满情绪可以理解，政府有责任回应，然而做法不应该是「顺应要求」派钱，而是回归基本，以果断行动迎难而上，切实解决民生问题，赢回市民信任。「派钱」换取一时掌声，其实是饮鸩止渴，治标不治本，完全无助化解社会深层次矛盾，反而容易令人产生错觉，以为贫富悬殊等问题，并未如想像般严重，以致迟迟未有对症下药，社会顽疾不断恶化。

近年芬兰等发达国家尝试推行「无条件基本收入」（简称UBI）制度，研究由政府每月给市民「出粮」派钱，成效备受国际关注，然而UBI与民粹式派钱有根本分别，不宜相提并论。UBI着眼长远发展，左派关注自动化生产加剧失业和低薪化，希望政府每月向市民提供基本收入，让他们有更多空间寻找较佳工作，鼓励就业；右派则希望以简单派钱制度，取代繁复和官僚的福利制度安排。两者视点各有不同，然而都是放眼未来。

相比之下，民粹式派钱完全是短视措施，可以收买人心一阵子，惟不足以成为长远维持政府认受性的手段，如果市民觉得政府无能，民怨还是会爆发。澳门的经验说明，派钱先例一开，市民会产生「年年有钱派」的预期，不易扭转，政府每年派钱金额「有多无少」是必然趋势。「派钱」措施的本质，是「锦上添花」而非「雪中送炭」，政府在好景有钱派，当然皆大欢喜，可是市民更加需要的，是逆境时政府能帮上一把。「派钱」成为常态，最大问题在于一旦经济吹起逆风，政府收入减少，勉强派钱有可能加深财政困难，可是不派又如同不理民间疾苦。

财政政策的目标，应该是透过财富再分配，一边维持经济增长动力， 一边照顾弱势人士，将资源投放在有需要的人身上。民粹式全民划一派钱，有违财政纪律，对于解决结构性的社会经济问题，更是毫无帮助，实际是纵容官员怠政，不用花心机思考善用公帑，配合政策改善民生。对香港来说，「派钱」最实际作用，不过是令到库房水浸不至于那么夸张，令政治观感稍好一点。

善用公帑是一门学问。近年政府被轰「守财奴」，为此当局经常巧立名目，成立林林总总「基金」，声言是要「积谷防饥」，却忽略市民即时需要。下月发表的财政预算案，不应该再搞这一套。政府有责任善用手上庞大盈余，造福市民，当中必然牵涉财富再分配，关键在于公道合理。本港利得税率已相当低，即使美国减税，本港也没必要跟随，就算真要减税也应该针对创科等产业，看不到有需要一刀切削减利得税。目前本港经济势头良好，政府运用盈余，应以投资未来为先，派糖为次，当局与其推出减免公屋租金一类「派糖」措施，还不如多想怎样可以加强医疗安老教育等服务，为未来人口老化多作绸缪。

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