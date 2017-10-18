港报社评：政府负责搭平台，青年须入局参与--明报10月18日

青年政策是现届政府工作重点，行政长官林郑月娥提出处理青年「三业三政」问题，帮助年轻人学业、事业及置业，让他们议政、论政及参政。年轻人对个人前途感到迷芒，对社会现状感觉无力，政府致力「三业三政」方向正确，关键是如何做好。香港早已不是行政吸纳政治的年代，单靠吸纳年轻人加入政府，不足以加强政治信任。政府与年轻人之间的政治鸿沟虽大，惟不代表无法求大同存大异。政府需要让年轻人有机会参与制订青年政策，确保政策内容有他们的声音，年轻人亦应积极参与，尝试进入体制做实事展抱负。

参选特首期间，林太已表示明白年轻人不满，青年政策会是工作重点，政府上台后增拨36亿元教育新资源，着眼的便是「三业」中的学业。综观林太首份施政报告，超过10段谈及青年政策，近80次提及「青年」一词，较上届政府显着增加。首置上车盘、推动创科发展等措施，虽然并非单纯为了帮助年轻人，然而都是处理青年「三业」问题的重要措施。创科发展有利经济多元化，让青年有更多机会发展事业；首置盘旨在降低「上车」门槛，年轻人亦应该是主要受惠者。政府协助青年人力争向上流动，措施是否足够可以商榷，然而总算是朝正确方向迈步。

当然，单靠满足「三业」需要，并不足以改善政府与年轻人的关系。刻下青年的不满，既有社会因素，亦有政治因素。近日林太出席青年活动，席间有人质疑政府入禀要求撤销议员资格、覆核社运中人刑期，可以怎样修补与青年的撕裂，林太回应称「与青年同行」也有底线，就是依法办事、公平公正。一问一答，说明了政府与年轻人之间的隔阂，并不容易打破。

年轻人理想主义情怀强烈，不满未有全面民主，政府则关注部分年轻人出现港独意识，双方之间的政治鸿沟，是整个社会撕裂的缩影。本港政治陷入胶着状态，看不到短期内可以修补撕裂，当然也看不到有方法可以一蹴而就拉近政府与年轻人距离。民间有声音主张设立拥有实权的民选青年议会，理想虽高，惟现实可行性值得商榷，除了要考虑其他界别群体反应，也要考虑当前香港政治形势。如果民选青年议会结果只是成为另一个政治斗争角力场，延续撕裂，恐怕亦非社会之福。处理青年政策，必须先认清政治局限，不能空谈理想陈义太高，只能一点一滴逐步去做。

从政府角度而言，处理「三业」问题，可以减少青年积累的怨气，然而要搞好「三业」， 需要「三政」支持，眼前一大问题，是年轻人觉得声音不被重视。过去10多年，政府并非没有提出政策，也承诺多听年轻人声音，惟往往雷声大雨点小，一大原因是政府家长式心态太重，视青年为「问题」，多于跟青年共议，导致年轻人缺乏机会参与制订青年政策。政府官员必须先改变高高在上的态度，认真聆听和采纳年轻人的意见，青年政策始有成功希望。

现届政府提出多项主张，包括将青年事务委员会升格，成立青年政策委员会，由政务司长担任主席，邀请更多年轻人参与讨论提高青年向上流动机会；改组中央政策组成为「政策创新与统筹办事处」，公开招聘约30名年轻人作为政府顾问，参与政策分析；全面检视各个谘询委员会，鼓励青年自荐加入，将年轻人占委员会比例提升至15%。

这些政策对于增加年轻人议政机会、让青年声音直接进入政府高层，无疑有一定帮助，然而只能算是改革第一步。公开招聘年轻人担任政府顾问，对于志向远大的青年，当然是一展抱负的好机会，惟有幸受聘者毕竟是极少数，倘若受聘者绝大多数均来自本港现有智库，更会变成塘水滚塘鱼；政府谘询架构起用更多年轻人虽是好事，惟必须避免沦为政治酬庸分饼仔，如果起用的大多是小撮离地精英富二代，同样难言代表性。

政府向年轻人开放参政、议政及论政渠道，最重要是公平公开，扩大人才雷达网，广纳不同政治光谱的青年，切忌单单起用「同路人」。来自体制外的青年，在参与政策制订上的一大优势，就是没有成规包袱，亦没有体制中人常见的盲点，例如官员每每倾向从易于管理入手，对于一些便民利民措施，诸如开放草地让公众使用等，态度未必积极。近年民间出现不少由年轻人牵头的研究社，对土地等问题的研究相当认真，政府应当不拘一格，大胆起用；至于有志青年亦应放下政治分歧，与政府「求大同存大异」，把握机会尝试进入体制内发挥影响力，没必要一开始就认定一切都是「政治花瓶」。

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