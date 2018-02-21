港报社评：政府高谈投资未来，医疗爆煲未见良策--明报2月21日

新春假期遇上流感高峰期，最受罪的莫过于病人和公立医院医护。过去数天急症室求诊者暴升，非紧急病人随时等上8小时也未能见到医生，内科病房迫爆，私家诊所也大排长龙。本港医疗系统不胜负荷「爆煲」，人人都知道医护人手不足、医院牀位缺乏，然而却看不到政府有何宏图远见解决问题，对于如何搞好公共医疗系统，社会也有一些迷思。政府必须说清楚有何对策，以及怎样看待公共医疗长远发展，让市民看到服务改善的前景，不能光说投资未来，却对医疗系统爆煲视而不见。

现今港人住屋置业困难，由看医生到申请骨灰龛位都要大排长龙。数年前政府遏阻了内地孕妇涌港产子，虽然解决了本地孕妇牀位不足危机，未至于「生无位」，可是现今港人依然要面对「住无位」、「医无位」、「死无位」的「三无」困境。特区政府徒拥万亿元储备，却苦无良策应对，穷得只剩下钱，情况既离谱亦讽刺。3周前政府宣布急拨5亿元，支援医管局增聘兼职人手，应付流感潮，惟迄今未见成效，各大公院仍然要靠现职医护加班「顶硬上」。对于前线医护来说，5亿元仅像早来了的利市，逗逗开心还可以，然而实际效用连治标也谈不上。

医疗开支膨胀是国际趋势，不管是香港还是很多发达国家，都关注人口老化带来的医疗压力。近年不少西方国家想方设法控制公共医疗开支，一大原因是财政困难；相比之下，本港却是库房满泻，没理由不为市民多谋福祉。本港医疗开支相当于本地生产总值（GDP）5.7％，当中公共医疗开支约占一半（约2.8％），较很多发达国家要低。以美国为例，当地医疗开支约为GDP的17.7％、公共医疗开支比例则为8.3％，至于澳洲方面则分别为9.5%和6.4%。当然，医疗开支必须用得其所，不是金额高就一定好，美国情况即属一例，可是特区政府明显有本钱调高医疗开支比例，改善公共医疗服务。

无论是政府内部还是坊间都有一种声音，认为公营医疗愈是做得好，只会吸引更多市民「舍私院取公院」，对公营服务愈益依赖，形同无底深潭，所以公营医疗还是「不要做得太好」，云云。这种「无底深潭」论，实际不过是为马虎苟且找藉口。本港公院医疗水平不比私院逊色，设若除了收费，其他方面服务质素均几乎一样，市民当然都会选择公院，然而现实并不存在这种可能。公营医疗性质是面向全民，而非付得起钱的一群，无论是求诊轮候时间，还是医护人手比例等方面，都很难追近私院。市民有病求医，究竟前往公院还是私院，除了考虑收费，也会考虑到轮候时间等「隐藏成本」，以及其他因素。

「无底深潭论」其实隐含了新自由主义迷思，先验地认定政府不应扮演太多服务提供者角色，为了有效率运用资源，医疗服务最好还是多靠私营部门提供。诚然，公营医疗系统容易出现官僚主义一类问题，然而并非无法改善，况且公营医疗最大目的，在于确保平等，不论富或贫都可享用服务。古巴奉行社会主义，其医疗服务之佳世界着称，说明公营医疗系统一样可以高效出色，没必要拘泥于意识形态。

讨论医疗服务，不能将「需要」（needs）和「欲求」（wants）混为一谈。物欲无穷无尽，对很多人来说，一般商品服务当然是拥有愈多愈好，可是医疗服务却不然。人们欲求健康，乐意花钱进补，惟肯定不想经常看医生。求医是一种「需要」而非「欲求」，一些医疗经济学者亦认为，医疗服务与其他商品不同，不应简单套用一般商品供求法则分析。资源永远有限，任何经济体都不可能满足所有人欲求，政府责任是将民众的「需要」与「欲求」区分，尽力满足民众需要。公营医疗系统的存在，正是为此而设。特区政府有雄厚财力作为后盾，实应好好满足市民医疗需要。

本港公营医疗系统聘用本地约六成医护人员，却要照顾近九成病人，若能令公私营医疗服务变得较为平衡，当然有助减轻公院压力，然而香港眼前的问题，是整体医护人手都缺乏，公院情况固然严重，即使是私家诊所服务也显得供不应求，就算在平常日子，病人要等个多小时看医生也绝不罕见。近年政府高谈公私营医疗分流、加强基层医疗和疾病预防，惟谈的多做的少，至于加强引入外来医疗专才，则受制于业界保护主义。改善医疗基建硬件、增加培训本地人才，起码要7、8年才能初见成效，可是市民现在并未见到政府有何大刀阔斧行动。究竟政府是否有决心直面医疗爆煲问题，市民实在没有多少信心。

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