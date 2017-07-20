港报社评：政治凌驾民生，泛民恐失民心--经济日报7月20日

立法会财委会昨虽通过教育和医院扩建拨款，惟在泛民抗议4名议员被取消资格下，仍有多项拨款未及审批。市民难接受民生议题受阻，泛民需反思策略，否则前路只会更窄。

本立法会年度昨举行最后一次会议，财委会有多项拨款申请须审批，当中以36亿元教育拨款、3间医院扩建或重建工程、东涌新市镇扩展、沙岭坟场兴建骨灰龛、423亿元中九龙干綫主要工程等8项民生议题最为关键。教育拨款牵涉数以万计师生，而近日流感高峰潮，病人迫爆12间公立医院，暴露了本港医疗系统不足问题，扩建医院是刻不容缓。

然而部分泛民却因为4名议员在宣誓风波中被裁定取消议员资格，在开会期间抗争，最终只有医院扩建等赶及冲綫，其他如东涌新市镇扩展、中九龙干綫、油麻地露宿者服务单位重置工程、公务员加薪等拨款，要待10月立法会复会后才能处理。

激进派泛民不应因为要作出政治表态而牺牲民生事务。从市民角度来看，激进派泛民以瘫痪议会来胁逼政府的策略无疑是错，尤其昨天不少急须通过的拨款申请，涉及师生、医疗、基建等，都关乎民生福祉，他们的行为将直接损害市民利益。

即使是泛民的支持者、抑或同情4位议员被取消资格的市民，又有多少支持他们以妨碍民生做筹码？他们事前有否谘询选民意愿？以政治凌驾民生的过激行为，恐只令他们失去民心。

泛民应汲取教训，反思过往瘫痪议会的策略。瘫痪政府的做法，拖慢政府有效运作，最终让市民受害，或招选民反感，影响泛民在未来补选的选情，中间派市民可能转投其他政党。

何况6名议员先后被取消资格，泛民已失去地区直选组别否决权，若市民对他们的过激行为不满升温，建制派要修改议事规则便更容易。从策略上来说，泛民亦是拿石头砸自己脚。

泛民应懂得把政治议题和民生议题分开处理，务实地议事论事，才能发挥监察政府的作用，动辄用民生议题挟令政府的策略必须深思，既影响政府运作，又背离民心，绝对是损人不利己！（完）

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