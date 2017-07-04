港报社评：教育拨款迈首步，管治新风考验多--明报7月4日

行政长官林郑月娥上任后力图展示管治新风格，贯彻「与民共议」精神，本周公布的每年增加50亿元教育经常开支方案，将是她首份交出的功课。林太今次倡议，事前与教育界有很多沟通，不少安排都是双方共识，综观立法会议员初步反应也相当正面，设若各方能够避免横生枝节，让立法会顺利赶及本月休会前通过，无疑有助新政府取得一个较好的开局，并为未来改善行政立法关系注入一支强心针，然而如何确保这种沟通合作方式能够持之以恒，才是真正考验所在。

林太就任特首后，在不同场合都锐意标榜「管治新风」，希望拉近与市民距离，证明「旧酒新瓶」一样可以带来改变。例如她提到，现时的取消强积金对冲方案，无论劳工界还是商界均有极大保留，两面不讨好，「难以理解」上届政府为何仍要拍板通过，当局将重新听取劳资双方意见，明显是要与梁振英政府划清界线。林太表示，新一届政府在施政方面要做到关怀、聆听、行动，管治风格则要做到创新、互动、协作，说来动听，关键是如何落实执行。过去数天，林太除了强调她和一众司局长会定期落区，又表示正积极研究重开政府总部东翼前地的「公民广场」，并希望日后多到立法会解释政策和回答议员质询。凡此种种，对于缓和近年政府与市民的紧张对立关系，都有一定助益。

树立管治新风，重点不在于搞好政治公关包装，而是在于沟通合作诚意。近日林太表示，香港社会出现撕裂两极化，她会主动跟不同党派建立沟通大门，设法将极端的看法「拉到中间」，变成较有商量和妥协的态度。今次增拨教育经常开支，可说是林太「与民共议」运作模式的重要试金石，能否有一个好开头，关乎香港政治是否有希望重回共识协作的正轨。

过去数年行政立法关系恶劣，原因之一是政策制订过程未够公开透明，立法会常被蒙在鼓里，直至收到当局提交政策文件，才知道是什么样的一回事，双方缺乏沟通，自然难有良好合作。相比下，明天林太向立法会交代的增拨教育开支方案，是她与教育界不同持份者磋商3个多月得出的成果，参考了民主派及建制派不同党派的意见，方案提出增加中小学和特殊学校的常额教席，以及提供自资专上院校学生资助等，都是教育界长期以来的诉求。

今次政府的倡议，在教育界有很大共识，如果立法会财委会能在本月内通过拨款，多项新措施就可以赶及在今年9月新学年落实执行，让大批学生和教育工作者受惠，不应节外生枝。林太希望立法会能以「历史性的速度」通过今次拨款，观乎立法会议员初步态度，无论是建制还是泛民议员对方案均表示欢迎，若能尽快玉成其事，对各方都有好处。

本年度财委会受拉布严重影响，议程大塞车，虽然休会在即，仍有多个项目未审批，包括东涌填海、中九龙干线和3间医院扩建等，财委会主席已要求加开会议处理，不少议员都关注，政府可能需要调整议程，让财委会先处理教育拨款申请。过去数年行政立法机关对抗激烈，议程调动也成为了政治角力场，任何一方都不愿轻言让步，结果令到不少经济民生事务遭到耽误。随着新政府上台，希望立法会和行政部门能相向而行，少斗气多合作。

香港需要重构共识政治文化。设若今次「与民共议」操作模式取得成功，未来当局应积极推广。诚然，这种决策模式是否每次都能行之有效，还得看不同持份者是否愿意妥协互谅，像今次增拨教育开支般容易凝聚共识的议题，其实并不多。新政府面对造地建屋、取消强积金对冲等棘手问题，林太要贯彻管治新风，做到互动协作，殊不容易，然而千里之行始于足下，政府和各界均应积极寻求沟通对话，重拾建立共识的能力。「与民共议」成功的前提，是各方都有寻求共识的意愿，没有这种政治文化，「与民共议」很难行得通。普罗市民都希望，今次教育拨款沟通合作，不是昙花一现的特例，而是代表政治文化的新开始。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘