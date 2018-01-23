港报社评：敢于变革 壮港国际金融中心--经济日报1月23日

香港金融业凭着发挥制度与人才优势，以及配合国家发展的机遇，在过去20年跃升为与纽约和伦敦并驾齐驱的「纽伦港」。为免不进则退，香港要胆大心细，敢改革慎落实，力求再进。

香港过去的成功，既有自由市场、法治等制度和人才的优势，又背靠国家，把握机遇快速茁壮成长。例如1993年乘国企改革协助国企来港集资，2005年起四大国有银行工、中、建、农先后来港上市，到2014年沪港通开通，落实两地股市互联互通。

本港金融中心更经受得起金融危机考验。在97年亚洲金融风暴，港府力排众议，入市击退国际大鳄，之后设立盈富基金退市；在2008年承受金融海啸冲击而没带来系统风险。在协助人民币国际化，本港担当起防火墙角色，尤其在2015年人币急跌时，中资行透过香港人币离岸中心挟高息率来稳定人币滙价，再次证明本港金融体系的实力。

当然，过去成功不代表未来一定如此，过去5年本港金融便错失不少机遇，凸显本港金融中心要不断向前，必须因应实际需要改革。例如，本港因坚持同股同权原则而失去阿里巴巴，惟新经济企业日益成为环球经济以至股市的重要引擎，本港若续因循，错失的不止阿里巴巴，而是陆续有来的新经济企业。

港府已决定主板容许同股不同权，不但是在国际上追落后，更是迎战正引进同股不同权的新加坡和深圳股市。但敢于改变，香港还要做得周全。本港没有集体诉讼机制，不少外资更持反对意见，如何能保障小投资者利益已成为一大关键，当局须制定好配套措施如日落条款，并严格监管，保障好小投资者。

内地去年的十九大会议，制定了未来30年两步走的国家发展方略，香港能否把握个中机遇，正是本港金融中心是否可以不断推进的关键，当中如本港如何协助一带一路大量巨型项目做好风险评估与融资、如何在大湾区合作中当好金融龙头拉动整个区域的发展、如何做强做大人民币离岸中心推进人币国际化、如何把握MSCI新兴指数纳A股的机遇推动内地股票市场改革等等。

上述涉及不少制度创新与改革，考验本港能否敢于拥抱改变，并审慎落实，巩固及优化本港金融中心的优势。

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