港报社评：整顿股市乱象歪风，“老千股”一只也嫌多--明报11月30日

证监会整顿细价股乱象，连日来多间公司因为涉嫌违规，遭勒令停牌。港股良莠不齐，小撮人利用监管制度盲点，透过财技将股价舞高弄低，不仅散户蒙受损失，机构投资者亦中招，损害本港市场声誉，暴露执法不严弊病，过去一年证监会一改低调姿态，高调出手打击违规行为，实是责无旁贷。「老千股」形同市场毒瘤，一只也嫌多，当局必须加强监管力度，贯彻「零容忍」方针，严打害群之马，同时切实要求上市公司改善企业管治，整顿市场歪风。

今年5月，独立股评人David Webb发表文章，列出一份简称「谜网50」的股份名单，揭露本港数十间细价股公司存在千丝万缕关系，出现「交叉持股」、结成网络情况，引发细价股市场剧烈波动。另一边厢，证监会也主动出击。上月有高层人士表示，留意到近年出现了一些「恶毒集团」（nefarious groups），他们利用监管制度盲点操控市场、欺骗投资者，涉及金额数以十亿元计，当局正展开有史以来最大规模调查行动。 过去数天，「谜网50」名单上已先后有数只股份被勒令停牌，根据证监会说法，相关公司的文件疑有「重大失实陈述资料」等问题，涉嫌违反证券上市条例。其他「谜网股」也受消息影响，股价暴跌。受停牌影响的股份，包括了市值达到数十亿元的指数成分股，不仅可以透过「港股通」买卖，大股东更是机构投资者，倘若事态恶化，投资者可能蒙受巨大损失，甚至撇帐收场，对本港作为国际金融市场的声誉和形象，绝非好事。

近年港股乱象频生，创业板沦为一潭污水，新股全配售「围飞」做法（意即找相熟投资者接货），导致小撮人有机会将股价舞高弄低，引诱股民上钓，损人利己，细价股亦出现不少可疑操作，股价波动惊人，股权过度集中于一小撮股东等问题，屡惹诟病。散户面对「老千股」庄家，有如砧上之肉，任人宰割。凡此种种均说明，当局必须整治市场，加强监管，堵塞漏洞。

港股良莠不齐现象存在多年，随着愈来愈多内地民企来港上市，质素参差情况令到问题更为突出。近年港股多了内地投资者参与，就连内地证监部门也关心香港如何控制「老千股」，如果香港未能保持市场质素，有可能妨碍沪深港通规模进一步扩大。对于股市乱象，过去本港监管机构予人的观感，是执法不严，阻吓不足。理论上，港交所掌握前线监管权力，惟另一边厢却同时是新股上市、上市公司配售活动的受益者，存在角色冲突问题；证监会则长期扮演幕后角色，甚少直接出手，令害群之马有机可乘。

证监会拥有极大监管权力，可以勒令有问题公司停牌甚至除牌，然而长期未有善用这种权力，有负外界期望。证监会不应仅仅扮演幕后角色，应当主动监管。过去一年，证监会亦意识到需要更有作为，及早扑灭不良行为，打苍蝇更打大老虎。证监会今次出手处理「谜网股」之前，大半年间已先后反对3间公司上市，勒令7间公司停牌，同时又出招整顿创业板「围飞」歪风，远较以往积极。综观证监会近日行动，可能是「打大老虎」的前奏，估计停牌个案陆续有来。证监会打击违规行为不能手软，若有足够证据，当局应该尽快采取法律行动，追究涉嫌操控市场人物。

「谜网」风暴揭露市场监管制度存在漏洞，令小撮人有方法透过交叉持股，暗中控制上市公司。有上市公司相当部分的股份，实际由数间「谜网」公司持有，可是根据上市规则，这些持股公司仍能被视为「独立股东」。它们可以在股东大会联成一线，投票支持有损其他投资者利益的方案。当局应堵塞这类条例漏洞，同时切实检讨《企业管治守则》及《上市规则》条文，让上市公司独立董事发挥更大角色。最近港交所发表谘询文件，提出任何人若担任多过6间上市公司的「独董」，需要向联交所解释如何兼顾众多职务，方向虽然正确，惟对于改善企业管治，帮助仍嫌有限。当局应认真探讨，如何改变上市公司不重视独董功能的情况。

去年证监会和港交所曾就上市监管架构改革做谘询，希望加强证监会前线监管权力，虽然方案因证券业界反对告吹，惟当局仍应思考如何加强监管职能。随着本港股市持续壮大发展，未来还有可能容许「同股不同权」，在主板引入「不同股票权」架构上市公司，监管当局实有必要采取更多措施，维护投资者权益，确保监管工作到位，严防浑水摸鱼行为。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘