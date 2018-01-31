港报社评：文翠珊脱欧头痛，访华三天借东风--信报1月31日

英国首相文翠珊今日起一连三天展开访华行程，落脚点包括北京、上海和武汉，尽管《金融时报》日前引述消息指出，她因为拒绝正式支持中国倡导的「一带一路」计划，令此行蒙上阴影；但种种迹象显示，文翠珊不可能向中国商机说不，中英关系肯定围绕着「一带一路」变得愈来愈密切。正如财政大臣夏文达曾经讲过：「英国是中国『一带一路』倡议的天然合作伙伴。」

文翠珊率领的访华代表团阵容庞大，包括滙丰银行、渣打银行、英国石油公司、阿斯利康药厂等等知名企业的负责人，《欧洲时报》形容为「把整个英国都搬过来了」，重视程度可见一斑。英国驻华大使吴百纳日前称，英国脱欧后享有更开放的贸易机制和更自由的选择权，英方将利用中国继续扩大对外开放的契机，打造更为雄心勃勃的英中经贸关系，尤其期望与中方就「一带一路」展开更紧密合作。

英国脱离欧盟无疑为文翠珊带来很多头痛问题，处理不善的话，甚至有机会造成倒台危机，她所属的保守党一再传言有人藉此酝酿逼宫，最新的讲法是如果五月地方选举失利，党员将对她提出不信任动议。然而，正正由于英国脱欧（不论软脱或硬脱），文翠珊必须把目光投向欧盟以外的经济体系寻求贸易空间，高速崛起的中国自然是首选，不支持「一带一路」行吗？

有趣的是，文翠珊上台是因为前首相卡梅伦容许英国进行脱欧公投，结果属意留欧的卡梅伦押错注而落台，前首相「失业」之后，上月找到一份新的工作，职位是领导一个英国官方认可的基金，投资于中国「一带一路」的相关项目。如果说英国政府不支持「一带一路」，实在很难理解卡梅伦再战江湖为的是什么。

值得一提的是，卡梅伦在位之时以东道主身份款待访英的国家主席习近平，宾主言欢之际兴高采烈表示，彼此开启了中英全面战略伙伴关系的「黄金时代」。文翠珊这次访华，承接卡梅伦的语境，声称要为两国打造「新的黄金时代」。由此可见，英国向中国靠拢乃合理推测。

脱离欧盟固然是英国加强与中国经贸往来的要素，除此之外，英国与美国传统的「特殊关系」变得复杂也是催化剂。狂人特朗普成为总统之后，美国不但渐见自我孤立之势，而且跟国际社会龃龉时闻，退出《巴黎协定》是其一，承认耶路撒冷为以色列首都是其二，文翠珊更加罕见地公开指摘特朗普转发三段由英国极右组织发出的反穆斯林短片。特殊关系浓情转淡的蛛丝马迹还包括，特朗普取消原定二月的访英之行，英国哈里王子和美国女星马克尔（Meghan Markle）于五月共谐连理，总统先生迄今尚未获邀出席婚礼。

归根究柢，英国政府的外交政策一贯务实，中国牵头为「一带一路」融资而设的亚洲基础设施投资银行成立之初，英国就不顾美国反对，率先加入亚投行。中国驻英国大使刘晓明讲得可圈可点，他明言英国脱欧对中英关系发展的机遇大于挑战。说白了，务实的英国人在欧盟以外所选择的贸易伙伴，不可能不是提供耀眼黄金的中国。

反过来说，中国亦希望透过英国的长处以补一己之不足，例如伦敦的金融实力有助于人民币国际化；据说，英国和中国已经达成共识，加快推进伦敦与上海股票互联互通项目的准备工作，又打算让中国各银行直接进入伦敦的外滙市场。

也许，文翠珊曾经有意跟中国保持距离，所以才出现她上任之后，中资参与的英国欣克利角（Hinkley Point C）核电厂一度被叫停的情况，然而这位首相面对的是非常棘手的局面，突破之道惟有调整策略向中国「借东风」。文翠珊访华之行，预料是谈不完的「一带一路」生意经。

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