港报社评：新世代人才战，待遇岂只薪酬--经济日报12月13日

香港几乎全民就业，明年首季还有近两成企业拟增聘人手，惟薪酬增幅却不高，此既因雇主不愿大幅加薪，雇员尤其青年心态亦变，追求工资以外待遇，企业需提供友善环境吸引人才。

本港失业率仅3%，基本处于全民就业状态，有人力资源顾问公司昨公布调查，有19%企业准备在明年首季增聘人手，较去年同期多3个百分点，反映劳动市场愈趋紧张，雇主要请人愈趋困难。

劳动市场紧张，工资理应会被推升较快，但多个调查显示，打工仔明年加薪幅度仅逾3%。经济持续向好，雇主却不愿对雇员大幅加薪，原因之一，是市场变化快速，加上外围环境尤其中美经济前景不无变数，令雇主在处理加薪上显得审慎，非不得已不愿大加人工。

其二，正如本栏曾指出，工资增长低背后是从事加薪缓慢工作者增加较多，此因本港经济转型缓慢，高薪职位增加不多，而另一方面，市场甚为渴求、加薪动辄双位数的如大数据分析与应用、程式开发等，却缺乏足够人才担任。

除此之外，新世代对工作薪酬待遇的要求亦起了变化，除薪水外，更重视生活与工作平衡，不希望像父辈那样疯狂加班，要求公司能提供更人性化工作待遇，5天工作之余，亦能准时放工，让他们在下班后可多点时间陪家人，或与朋友分享美食和聚会，甚或做义工或发展个人兴趣。

因应90后的要求，一些企业开始在薪水以外，透过提供更好的待遇来争逐年轻人才，跨国科网企业尤甚如此。一些本地企业亦主动应变，例如恒生银行将于明年初增加年假、14星期产假、10天侍产假、14星期领养子女假等，藉此提高员工士气和归属感，并吸引新血入职。

透过提高员工的其他待遇，既可吸纳具创意的年轻人才，更有提高生产力的作用。英国管理顾问公司Croner House早前公布的调查显示，让雇员多放假好处多，67%人觉得有更大职场满足感，66%认为放假后提高生产力。

企业基于种种原因，不愿以高薪抢人，那就更应在其他员工待遇上多动脑筋，促成劳资双赢，特别是在吸引新世代人才上，薪金更可能已非绝对关键，能早迎合时代变迁的企业，才能走得更稳更远。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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