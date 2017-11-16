港报社评：新地王刺激楼市，港府宜速增推地--经济日报11月16日

长沙湾临海地皮昨揭标，作价172.9亿元，打破年初鸭脷洲地皮逾168亿元的地王纪录。相信新地王会刺激楼市升温，港府须作好应对准备，先增加推地，并有辣招备用，以缓遏升势。

新地王是由信置（00083）、世茂房地产（00813）、会德丰（00020）、嘉华国际（00173）和爪哇控股（00251）所合组的财团投得，平均每尺楼面地价为17,501元，虽未能破鸭脷洲地皮的22,110元纪录，但若以计及建筑成本及发展商利润，日后推售实用尺价料逾3万元，远高于同区现价。

这次中标的财团有两大特色，一是大型和小型地产发展商合作，二是中港合资联手出击。这反映发展商均看好楼市前景，惟地皮规模大、银码大，需携手合作，才能在芸芸强敌中脱颖而出，既可增加中标机会，亦可分担风险。

中港合资财团出价勇进，反映对后市有信心。新地王的诞生，相信短期会为刚又升温的楼市更添柴火。

过去几个月，准买家多观望特首林郑月娥的新房策，但施政报告只着眼公营房屋，对私楼着墨不多，积聚已久的购买力纷纷释放，导致一二手楼量价齐升。日前公布的中原楼价指数单周升近2%，已反映楼市正在升温，现再加上新地王的刺激，港府实需做好准备，一旦楼价升势超过加辣门槛，如连续两个月升幅逾2%，或反映投资需求的双倍印花税个案急升，就应有备用的新需求管理措施。

与此同时，港府更应尽快增加土地供应。一手楼楼花首3季已售出1.7万伙，反映市场需求较原预计的更大，而因发展商纷补地价，首3季私楼土地供应已超全年可建1.8万伙的目标，政府在供地上犹有余力，此时政府实应再加推土地，回应炽热需求。

此外，港铁（00066）亦因应私楼土地供应达标，将手上4个项目暂时搁置，港府作为地铁大股东，可协调港铁将有关项目尽快再推出，让公众相信政府有能力在短期内增加土地供应。

只有让市民感受到未来单位供应不缺，才不会急于高追入市，煞停令楼市气氛炽热更快的循环，如此才有望避免楼市火势升得太急太大。（完）

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