港报社评：新股认购小注怡情，高追风险大--经济日报10月27日

阅文昨招股，掀起市民大排长龙开户等热闹情况，股市新手争入市令人关注是否股市见顶先兆。惟抽新股属小注博「中奖」，与整体市况关系其实不大，惟高追新经济股仍要小心。

腾讯分拆的阅文首天招股反应热烈，证券商借出孖展额逾千亿元，滙丰以至一些鲜有抢孖展客的银行亦加入战团，证券行出现排队开户认购，亦有散户四出追问在哪儿可索取认购表格。这些现象不禁令人担心大市是否已现危险讯号？

然而，抽新股与市况关系有限，尤其市民对抽新股其实抱小注买彩票的心态。首先，同属新经济的本港首只金融科技股众安在綫上月底上市，虽尚无盈利可言，首个成交日已升近一成，上市后第5天股价更较招股价劲升56%，之后虽回落，至昨天仍有28%升幅。由于入市认购者基本人人都获配一手，即所有参与者都有斩获。

新经济股确属市场焦点、股市火车头，如腾讯股价今年升了近83%，众安在綫的股价表现更令新经济股热潮火上加油。何况阅文已转亏为盈，加上有腾讯光环效应，遂令散户和投资者对这新股无限憧憬，甚至较众安在綫更热炽。

第二，在现时超低息环境下，银行水浸，既然新股受欢迎，银行自然乐于放贷赚稳阵钱，遂出现滙丰借100万元，利息仅297元的情况。由于借贷成本不高，更利股民抽新股以小博大，一旦抽中便沽货赚其快钱，不落人后。

正如上述，热切投入抽新股有其理由，特别是散户认购新股的注码有限，即使股价表现未如理想，也并不入肉。当然，若是在新股上市后还大手高追，则是另一回事。

此因买新经济股的风险难免较高，股份虽属高增长股，但未来盈利是否真的可高增长，始终是未知之数。若投资者盲目高追新经济股，则可能要冒像2015年A股股灾前认购新股狂潮那样，至今仍未回家乡的风险。

新经济无疑是经济增长强大引擎，部分新经济企业盈利与股价更长期高处未算高，但个别股票是否如此，却需要投资者认真研究，做足功课，才能在股市中分享新经济的红利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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